Лоукостер Ryanair запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямий рейс Львів – Манчестер. До цього британського міста авіакомпанія буде літати з 5 листопада.

Відповідно до опублікованого розкладу, авіакомпанія буде літати за цим маршрутом двічі на тиждень – щопонеділка і щоп'ятниці. Час у дорозі становитиме 3 години.

До речі На Донбасі можуть з'явитися 2 нових аеропорти: у Кабміні озвучили перші подробиці

Ціна квитків і розклад польотів

Зараз авіаквитки зі Львова в Манчестер є в продажу на рейси до кінця березня 2022 року. Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону.



Ціна квитків на рейс Львів – Манчестер / Скриншот з Avianews

Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 сантиметрів. Вага ручної поклажі при цьому не обмежена.

Щоб взяти з собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати дорожчий тариф. До того ж можна оплатити перевезення речей понад безкоштовну норму як додаткову послугу.

Розклад рейсів Манчестер – Львів – Манчестер: Манчестер 16:50 – Львів 21:45, понеділок

Манчестер 7:00 – Львів 11:55, п'ятниця

Львів 22:10 – 23:05 Манчестер, понеділок

Львів 12:20 – 13:15 Манчестер, п'ятниця

Інші новини про авіаперевезення