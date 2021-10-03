Лоукостер Ryanair запускає прямий рейс зі Львова в Манчестер
Джерело:Avianews
Лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямий рейс Львів – Манчестер. До цього британського міста авіакомпанія буде літати з 5 листопада.
Відповідно до опублікованого розкладу, авіакомпанія буде літати за цим маршрутом двічі на тиждень – щопонеділка і щоп'ятниці. Час у дорозі становитиме 3 години.
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Ціна квитків і розклад польотів
Зараз авіаквитки зі Львова в Манчестер є в продажу на рейси до кінця березня 2022 року. Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в одну сторону.
Ціна квитків на рейс Львів – Манчестер / Скриншот з Avianews
Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 сантиметрів. Вага ручної поклажі при цьому не обмежена.
Щоб взяти з собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати дорожчий тариф. До того ж можна оплатити перевезення речей понад безкоштовну норму як додаткову послугу.
Розклад рейсів Манчестер – Львів – Манчестер:
- Манчестер 16:50 – Львів 21:45, понеділок
- Манчестер 7:00 – Львів 11:55, п'ятниця
- Львів 22:10 – 23:05 Манчестер, понеділок
- Львів 12:20 – 13:15 Манчестер, п'ятниця
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