Львів перейшов у жовту зону: у місті ввели нові карантинні обмеження

Державна комісія ТЕБ та НС з 7 грудня перевела Львівщину в жовту карантинну зону. Тож у Львові почнуть діяти нові карантинні обмеження.

У зв'язку з виходом Львова з червоної зони, відбулося засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Для вакцинованих містян карантин дещо послабився.

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Львів перейшов у жовту карантинну зону

Керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко розповів, що міська влада вдячна львів'янам за свідоме дотримання карантину під час червоної зони.

Саме це дало нам можливість тепер перейти до жовтої зони. Жовта зона дозволяє послаблювати певні обмеження, але щоб застерегти й унеможливити швидкий ріст захворюваності надалі, ми зберігаємо досить жорсткі карантинні норми,

– зауважив посадовець.

З 7 грудня львівські заклади культури, ресторани, спортзали, ринки та торгові центри працюватимуть дише за умови вакцинації працівників та відвідувачів.

"Також вакцинації повинні дотримуватись організатори та відвідувачі різноманітних заходів. Вимоги щодо шкіл і садочків залишаються незмінними", – додав Бойко.

За його словами, наразі 63% жителів Львова вже отримали 1 дозу вакцини проти коронавірусу, а приблизно 54% – 2. У місті продовжують працювати пункти вакцинації, тож львів'ян закликають щепитися та дотримуватись карантину.

У Львові змінились карантинні обмеження / Фото ЛМР

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Яка на Львівщині ситуація з коронавірусом

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, 6 грудня на Львівщині зафіксували 350 нових випадків COVID-19.

З коронавірусом госпіталізували 155 жителів області. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 658 людей.

Від ускладнень хвороби за добу померли 23 пацієнти.

Станом на 6 грудня в реанімаціях перебувають 190 людей, з них на апаратах ШВЛ – 76.

У стаціонарах лікуються 1896 хворих. Ліжкова мережа заповнена на 36,7%.

Серед усіх пацієнтів лише 292 людини – вакциновані (двома дозами – 173).

За увесь час коронавірус підтвердили у понад 212,4 тисячі жителів області. 5627 хворих померли, а понад 190 тисяч – вилікувались.



В Україні змінили правила жовтої зони / МОЗ