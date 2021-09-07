2 місце серед областей: на Львівщині можуть посилити карантин

Львівська область знаходиться на 2 місці серед тих, де найшвидше можуть посилити карантин. За останній тиждень на Львівщині зросла кількість нових випадків коронавірусу та госпіталізованих.

На першому місці – Чернівецька, а на третьому – Вінницька. Про ситуацію на Львівщині детальніше розповів керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис. Чиновник повідомив це під час свого брифінгу 6 вересня.

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Орест Чемерис каже, що у Львівській області зараз погіршується ситуація через коронавірус. Цього тижня різко зросла кількість хворих, госпіталізованих і відсоток завантажених ліжок у лікарнях.

До прикладу, якщо ще місяць тому ми госпіталізовували за добу від 10 до 20 пацієнтів, то минулого тижня подобова госпіталізація становила не менше 40 людей. Ще один показник – це кількість випадків і виїздів бригад швидкої допомоги. Якщо раніше це було 10-15 подобових виїздів, то сьогодні цей показник становить 50,

– зазначив керівник департаменту охорони здоров'я ЛОДА.



На Львівщині можуть запровадити карантин / Фото Львівської облдержадміністрації

Кількість зайнятих ліжок у лікарнях масово зросла. Станом на середину серпня заповнили понад 100 місць, а 7 липня – аж 400. Чи запровадять у Львівській області карантин – ще не відомо.

6 вересня на Львівщині виявили 165 випадків коронавірусу. Львівська область наразі на 2 місці за кількістю хворих в Україні. На першому – Київська.