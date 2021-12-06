Львівщина виходить з червоної зони: які обмеження діятимуть в області
Джерело:телеграм Олега Немчінова
Львівщина 7 грудня нарешті вийде з червоної зони. Область стане "жовтою", тож в ній почнуть діяти нові карантинні правила.
Таке рішення прийняли 6 грудня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Окрім Львівщини, з червоної зони вийдуть ще 7 областей.
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Львівщина виходить з червоної зони
З 00:00 7 грудня 9 регіонів України залишать червону карантинну зону та одразу перейдуть до жовтої:
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Херсонська область;
- Київ.
Згідно з новими правилами карантину, як почали діяти з 6 грудня, для невакцинованих жителів області локдаун продовжиться. Зокрема, відвідувати громадські заклади у жовтій зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні 1 дозу щеплення проти коронавірусу та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат.
Працівники ресторанів, готелів та спортзалів також повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів також можна буде використовувати негативний тест (чинний 72 години) або COVID-сертифікат про одужання.
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Яка на Львівщині ситуація з коронавірусом
- За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, 5 грудня на Львівщині зафіксували 214 нових випадків COVID-19.
- З коронавірусом госпіталізували 64 жителів області. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 595 людей.
- Від ускладнень хвороби за добу померли 22 пацієнти.
- Станом на 6 грудня в реанімаціях перебувають 200 людей, з них на апаратах ШВЛ – 78.
- У стаціонарах лікуються 2007 хворих. Ліжкова мережа заповнена на 38,85%.
- Серед усіх пацієнтів лише 289 людей – вакциновані (двома дозами – 180).
- За увесь час коронавірус підтвердили у понад 212 тисячі жителів області. 5604 хворі померли, а понад 188,5 тисячі – вилікувались.
Текст допису Олега Немчінова:
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва.
Також нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які Уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати й негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.
Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.