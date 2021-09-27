На Львівщині 22-річний чоловік вбив закарпатця

Правоохоронці 26 вересня затримали 22-річного чоловіка. За версією слідства, він вбив сокирою 42-річного закарпатця.

Інцидент трапився у селищі Верхнє Синьовидне Стрийського району. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру.

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Зловмисник вдарив чоловіка сокирою по голові

Правоохоронці 26 вересня отримали повідомлення про те, що в одному з будинків у селищі Верхнє Синьовидне виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

Загиблим виявився 42-річний житель Мукачева. За висновком медиків, причиною його смерті стали травми голови. Поліцейські встановили, що смертельну травму загиблому завдав 22-річний місцевий мешканець. Чоловіки були в гостях в іншого жителя села. В ніч з 25 на 26 вересня між ними виник конфлікт. Під час сварки молодший вдарив старшого сокирою по голові.



Чоловіки були в гостях у свого знайомого / Фото поліції Львівщини

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Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони продовжують встановлювати усі обставини події. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.



22-річний зловмисник вдарив закарпатця сокирою / Фото поліції Львівщини



Чоловікові загрожує до 12 років за ґратами / Фото поліції Львівщини