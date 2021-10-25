На Львівщині чоловік забив сокирою рідну маму

В одному з сіл Стрийського району 26-річний чоловік тричі вдарив свою матір сокирою по голові. Від завадних травм 60-річна жінка померла на місці.

Зловмисник вбив свою матір під час конфлікту. Потім він сам зателефонував у поліцію і сказав, що маму знайшов мертвою, а хто вчинив злочин – він не знає. Трапилось це 23 жовтня увечері.

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Вбив сокирою під час конфлікту

У поліцію надійшло повідомлення від чоловіка про те, що, повернувшись додому, він виявив у будинку тіло своєї 60-річної матері без ознак життя. До того ж труп був зі слідами насильницької смерті.

На потилиці загиблої поліцейські виявили рубані рани. Пізніше медики встановили, саме ці тілесні ушкодження і стали причиною смерті жінки.

Згодом виявилось, що причетним до смерті є син загиблої, який і повідомив про "знайдене" в будинку тіло у поліцію. Того дня близько 8 години ранку він тричі вдарив свою матір сокирою в ділянку потилиці. У результаті інциденту вона померла на місці події.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції.

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