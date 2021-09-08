На Львівщині у двох дітей підозрюють небезпечний штам Дельта

На Львівщині у двох дітей підозрюють новий небезпечний штам коронавірусу Дельта. Загалом у 30 жителів області наразі перевіряють інфікування цим штамом.

Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у понад 140,87 тисячі жителів Львівщини. З них 3738 випадків були летальними.

До теми Кожного дня ситуація ускладнюється: на Львівщині збільшилась кількість хворих на COVID-19

У двох дітей підозрюють штам дельта

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко розповіла, що на Львівщині інфікування штамом Дельта підозрюють у ще 30 осіб, серед яких – двоє дітей. Зразки їхніх тестів скерували на дослідження до Центру громадського здоров'я МОЗ у Київ. Вона зазначила, що раніше цей штам виявили у 24 жителів області.

Наявність Дельта-штаму на Львівщині раніше підтвердили у 24-х осіб, один з яких, 36-річний чоловік, помер, бо запізно звернувся за медичною допомогою. Пацієнт не був вакцинований,

– зауважила Іванченко.

Лікарка додала, що серед тих, хто помер чи перебуває у реанімаційних відділеннях, немає щеплених проти коронавірусу. Будь-яка вакцина захищає від летальних наслідків та важкого перебігу хвороби.

Іванченко наголосила, що при найменших ознаках ГРВІ необхідно звернутися до сімейного лікаря та здати ПЛР-тест. Це важливо, адже контактні особи повинні залишатися вдома і теж обстежитися.

Американський центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) опублікував 2 дослідження про те, як Дельта впливає на захворюваність COVID-19 серед дітей і як важко протікає у них ця інфекція. Так, за червень – серпень кількість госпіталізацій дітей і підлітків збільшилася в 5 разів. Своєю чергою, нещеплених підлітків госпіталізують в 10 разів частіше, ніж щеплених.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу