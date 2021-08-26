На Львівщині з колії зійшов вантажний потяг: пасажирські поїзди затримуються
Джерело:Укрзалізниця
На станції Глинна-Наварія на Львівщині 26 серпня зійшли з колії вагони вантажного потяга Клепарів – Батьово. Внаслідок інциденту низка пасажирських поїздів затримуються.
Потяг перевозив щебінь та залізну руду. Інцидент трапився приблизно о 8:20.
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Вантажний потяг зійшов з колії
Вагони вантажного потяга Клепарів – Батьово приблизно о 8:20 зійшли з колії на станції Глинна-Наварія. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак пошкодились вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі.
Для ліквідації наслідків аварії на місце події скерували спеціалізовані підрозділи "Львівської залізниці" – відбудовні поїзди зі станцій Львів та Стрий. Також туди приїхала спеціальна комісія Укрзалізниці, яка з'ясовує обставини та причини інциденту.
Наразі техніка та аварійно-відновлювальні бригади ліквідовують наслідки аварії та відновлюють повноцінний рух вантажних і пасажирських потягів цією ділянкою. Рух поїздів забезпечують парною колією.
Дивіться відео, як вантажний потяг зійшов з колії:
Пасажирські потяги затримуються
Внаслідок аварії відбулася затримка у русі 5 пасажирських поїздів:
- №6 Херсон – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №46 Лисичанськ – Ужгород;
- №146 Ужгород – Львів;
- №807 Львів – Коломия.
Час запізнення потягів становить від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин. Відновити рух пасажирських поїздів непарною колією на цій дільниці обіцяють протягом 24 годин. Змінювати маршрути потягів не планують.
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