На Львівщині з колії зійшов вантажний потяг: пасажирські поїзди затримуються

На станції Глинна-Наварія на Львівщині 26 серпня зійшли з колії вагони вантажного потяга Клепарів – Батьово. Внаслідок інциденту низка пасажирських поїздів затримуються.

Потяг перевозив щебінь та залізну руду. Інцидент трапився приблизно о 8:20.

Цікаво Укрзалізниця уклала новий договір із Deutsche Bahn: німці зможуть контролювати перевезення

Вантажний потяг зійшов з колії

Вагони вантажного потяга Клепарів – Батьово приблизно о 8:20 зійшли з колії на станції Глинна-Наварія. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак пошкодились вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі.

Для ліквідації наслідків аварії на місце події скерували спеціалізовані підрозділи "Львівської залізниці" – відбудовні поїзди зі станцій Львів та Стрий. Також туди приїхала спеціальна комісія Укрзалізниці, яка з'ясовує обставини та причини інциденту.

Наразі техніка та аварійно-відновлювальні бригади ліквідовують наслідки аварії та відновлюють повноцінний рух вантажних і пасажирських потягів цією ділянкою. Рух поїздів забезпечують парною колією.

Дивіться відео, як вантажний потяг зійшов з колії:

Пасажирські потяги затримуються

Внаслідок аварії відбулася затримка у русі 5 пасажирських поїздів:

№6 Херсон – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№46 Лисичанськ – Ужгород;

№146 Ужгород – Львів;

№807 Львів – Коломия.

Час запізнення потягів становить від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин. Відновити рух пасажирських поїздів непарною колією на цій дільниці обіцяють протягом 24 годин. Змінювати маршрути потягів не планують.

Зауважте Антисанітарія повна й сантехніка в жахливому стані, – пасажирка розкритикувала потяг "Інтерсіті"