На Львівщині на кругленьку суму оштрафували депутатів облради, посадовців ОДА та правоохоронців

Упродовж 9 місяців суд оштрафував 21 правоохоронця, депутата Львівської облради та посадовця ЛОДА. Усе через протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

Загальна сума штрафів сягає сотень тисяч гривень. Суди розглянули 675 протоколів.

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Депутатів ЛОР, посадовців ЛОДА та правоохоронців оштрафували

Упродовж 9 місяців співробітники Нацполіції та Національного агентства з питань запобігання корупції склали 675 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Суд їх усіх розглянув. На засіданнях були присутні прокурори Львівської облпрокуратури.

Найпоширенішим порушенням було "несвоєчасне, без поважної причини подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Стаття передбачає покарання – штраф від 850 до 1700 гривень. Зокрема, за несвоєчасне подання декларацій оштрафували:

2 депутатів Львівської обласної ради;

5 посадовців Львівської облдержадміністрації;

14 правоохоронців.

Загалом суд стягнув з порушників антикорупційного законодавства 350 тисяч гривень.