На Львівщині неадекватний чоловік розтрощив лікарню і жорстоко побив пацієнтів

Неадекватний чоловік 16 листопада здійснив розбійний напад на Комарнівську лікарню. Він розтрощив перший поверх медзакладу та побив усіх пацієнтів.

За словами очевидців, нападник лікувався у Львівській обласній психіатричній лікарні "Заклад". Однак її зачинили, а хворих відпустили.

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Чоловік напав на лікарню

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод розповів, що Комарнівська лікарня 16 листопада пережила напад.

Близько 8 ранку сюди увірвався чоловік, котрий, зі слів місцевих, проживає у селі Тулиголове, розтрощив медзаклад і наніс серйозні тілесні ушкодження пацієнтам,

– додав посадовець.

Правоохоронці вже затримали нападника. На місці інциденту працюють слідчі.

"Комарнівська лікарня – єдиний заклад вторинного рівня у громаді. На мою думку, тепер треба разом об'єднатися, аби відновити його та зберегти для людей, які тут проживають", – підсумував Холод.

За словами місцевого жителя Ігоря Черевичника, чоловік побив усіх пацієнтів медзакладу, серед яких більшість – немічні жінки.

"Комарнівська лікарня під реальною загрозою. 16 листопада 2021 року чоловік скоїв розбійний напад на працівників та пацієнтів Комарнівської лікарні. Розтрощено весь перший поверх. Чекаємо на керівництво поліції та лікарні", – додав Черевичник.

Дивіться фото з місця події / Фото Юрія Холода та Ігоря Черевичника

Очевидець зауважив, що нападником був житель села Тулиголове Назар Локтик. Він раніше лікувався у психіатричній лікарні "Заклад". За словами місцевої жительки Надії Лавро, у нападника діагностували шизофренію. Влітку він розбив голову своєму родичу. Очевидиця Наталія Іваницька додала, що Локтик дійсно має психічну хворобу.

"Таке могло статись будь-де. Він йшов вулицею, кричав, як дикий звір. Подумалось, зателефонувати в поліцію, але він нічого не робив тільки кричав", – розповіла жінка.

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Правоохоронці проводять розслідування

У коментарі "Львівському порталу" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила інформацію про цей інцидент. Виклик з лікарні надійшов правоохоронцям приблизно о 8:20. Заявник розповів, що неадекватний невідомий чоловік виламує вхідні двері до медустанови.

"На місці події затримали 30-річного чоловіка, мешканця одного із сіл району, якого було доставлено у спеціалізований медзаклад. Він пошкодив двері та розбив 3 фасадні вікна лікарні", – зауважила Добровольська.

За словами речниці, звернень у поліцію щодо нападу затриманого поки не надходило.

Дивіться відео з Комарнівської лікарні: