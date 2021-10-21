На Львівщині – новий рекорд з вакцинації проти COVID-19: де зробити щеплення

Жителі Львівщини 20 жовтня встановили рекорд з вакцинації проти коронавірусу. За день в області щепилися майже 22 тисячі людей.

Загалом на Львівщині вакцинувалися понад 935 тисяч жителів. Найбільше щеплень зробили препаратом Pfizer.

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Львівщина встановила рекорд з вакцинації

На Львівщині 20 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили понад 21,7 тисячі жителів. Це найбільший добовий показник за весь час вакцинальної кампанії. Понад 14,6 тисячі людей отримали першу дозу препарату, а 7088 – другу.

у Львові щеплення зробила 10 831 людина;

у Львівському районі – 2943;

у Яворівському районі – 1066;

у Червоноградському районі – 957;

у Стрийському районі – 1824;

у Самбірському районі – 1310;

у Золочівському районі – 1321;

у Дрогобицькому районі – 916;

в інших обласних та приватних закладах охорони здоров'я у Львові – 536.

На Львівщині 20 жовтня працювали 17 центрів вакцинації та 180 пунктів щеплення. Загалом в області дозу препарату від коронавірусу отримали понад 935,9 тисячі людей (з них понад 399,75 тисячі жителів – вже повністю імунізовані):

вакциною Covieshield щепилися 38 403 людини;

Astra Zeneca – 125 160;

Coronavac – 232 324;

Pfizer – 389 651;

Moderna – 150 423.

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Графік роботи центрів вакцинації

У пресслужбі ЛОДА розповіли, що для того, щоб отримання щеплення у центрі вакцинації необхідно мати документ, що посвідчує особу. Записатися можна у додатку Helsi. Окрім цього, можна просто приходити у центр вакцинації та займати живу чергу. Також вакцинують у пунктах щеплень, однак для цього лід попередньо звернутися до сімейного лікаря.

За інформацією Львівського обласного інформаційно – аналітичного центру медичної статистики, на Львівщині 21 – 24 жовтня працюватимуть такі центри вакцинації:

Львів

ТРЦ "Форум Львів", вулиця Під Дубом, 7Б. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ЛКП "Культурно-освітній центр Довженка", проспект Червоної Калини, 81. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТРК "Victoria Gardens", вулиця Кульпарківська, 226а (другий поверх). З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Епіцентр", вулиця Богдана Хмельницького, 188a. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac), з 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

ТЦ "Епіцентр", вулиця Городоцька, 302. З 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), з 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Гуртовий ринок сільськогосподарської продукції "Нижній Шувар", вулиця Хуторівка, 4б, 3 поверх. 22 жовтня з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty), 23 жовтня з 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty);

Стадіон "Львів Арена", вулиця Стрийська, 199. 20 жовтня з 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

ТРЦ "King Cross Leopolis", село Сокільники, вулиця Стрийська, 30. З 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

Центральний залізничний вокзал, площа Двірцева, 1, приміщення медпункту. 21 – 24 жовтня з 10:00 до 18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Броди

Бродівський народний дім, вулиця Коцюбинського, 7. 23 жовтня з 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Золочів

Золочівський палац культури імені Білозора, вулиця Чорновола, 1. 23 – 24 жовтня з 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac).

Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вулиця 22 січня, 28. З 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Епіцентр", вулиця Наливайка, 5. З 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП "Трускавецька МЛ", вулиця Данилишиних, 62. 20 жовтня з 9:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 22 – 24 жовтня з 9.00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Стрий

Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради "Стрийська центральна міська лікарня", вулиця Шевченка, 57 та приміщення на вулиці Багряного, 4. 21 – 23 жовтня з 10:00 до 16:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Червоноград

ЦПМСД Червонограда, вулиця Івасюка, 8. 21 – 22 жовтня з 8:30 до 17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 жовтня з 9:00 до 13:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Новояворівськ

Актова зала КНП "Новояворівська лікарня імені Юрія Липи" Новояворівської міської ради, вулиця Шевченка, 18. 21 – 23 жовтня з 9:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Жовква

Поліклініка КНП "Жовківська лікарня", вулиця Львівська, 17. 21 – 23 жовтня з 9:00 до 19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 жовтня з 9:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Новий Розділ

Поліклініка КНП "Новороздільська міська лікарня", вулиця Винниченка, 37. 21 – 22 жовтня з 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 жовтня з 10:00 до 13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради, вулиця Чайковського, 12. 21 – 22 жовтня з 9:00 до 17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 – 24 жовтня з 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Яворів