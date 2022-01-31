На Львівщині штормовий вітер зірвав дах з притулку для літніх людей

На Львівщині 30 січня вирувала негода. У селі Новоселище штормовий вітер зірвав покрівлю приватного будинку та приміщення притулку для літніх людей.

Синоптики оголосили на 30 – 31 січня штормове попередження. За їхніми прогнозами, швидкість вітру подекуди сягала 27 метрів за секунду.

До теми Від сильного вітру на Львівщині впала новорічна ялинка

Вітер зірвав дах з будинку для літніх людей

Негода 30 січня пошкодила покрівлю будинку для самотніх непрацездатних людей у селі Новоселище Золочівської громади. Штормовий вітер зірвав шифер над їдальнею на площі 20 квартирних метрів.

Наразі в будинку перебувають 40 літніх людей та 6 працівників. На щастя, інцидент минув без постраждалих. Відновлювати покрівлю розпочали 31 січня.

Окрім цього, у селі Глинці Яворівського району вітер зірвав металевий дах у приватному житловому будинку розміром 8 на 12 метрів. Цього разу також обійшлося без постраждалих. Будинок тимчасово накрили підручними матеріалами.