На Львівщині штормовий вітер зірвав дах з притулку для літніх людей
На Львівщині 30 січня вирувала негода. У селі Новоселище штормовий вітер зірвав покрівлю приватного будинку та приміщення притулку для літніх людей.
Синоптики оголосили на 30 – 31 січня штормове попередження. За їхніми прогнозами, швидкість вітру подекуди сягала 27 метрів за секунду.
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Вітер зірвав дах з будинку для літніх людей
Негода 30 січня пошкодила покрівлю будинку для самотніх непрацездатних людей у селі Новоселище Золочівської громади. Штормовий вітер зірвав шифер над їдальнею на площі 20 квартирних метрів.
Наразі в будинку перебувають 40 літніх людей та 6 працівників. На щастя, інцидент минув без постраждалих. Відновлювати покрівлю розпочали 31 січня.
Окрім цього, у селі Глинці Яворівського району вітер зірвав металевий дах у приватному житловому будинку розміром 8 на 12 метрів. Цього разу також обійшлося без постраждалих. Будинок тимчасово накрили підручними матеріалами.Зверніть увагу! У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА розповіли, що станом на 16:00 31 січня також залишаються пошкодженими 8 ліній електропередач. Тимчасово без світла залишились 20 населених пунктів: 5 – повністю, а 15 – частково. Наслідки негоди ліквідовують 12 бригад Львівобленерго у складі 18 одиниць техніки та 51 фахівця.