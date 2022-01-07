На Львівщині уся родина померла від ускладнень коронавірусу

У Соснівці померла ціла родина, яка хворіла на коронавірус. Усі її члени перебували у лікарні, однак медикам не вдалося врятувати життя пацієнтів.

Родина занедужала на COVID-19 у грудні. Пацієнти звернулися за допомогою лікарів занадто пізно.

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Уся родина померла від ускладнень коронавірусу

У Соснівці ціла родина захворіла на коронавірус. Згодом усі її члени потрапили до місцевої лікарні. Однак на католицьке Різдво, 25 грудня, 78-річна жінка померла. Вона працювала медсестрою. 80-річного голови сімейства не стало 1 січня, а 3 січня померла їхня 46-річна донька.

Директор КНП "Сокальська центральна лікарня" Роман Швед розповів, що загиблі деякий час лікувались вдома самостійно.

Великий відсоток надходження до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І прийняті заходи в лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко, і повернути назад дуже важко,

– зазначив лікар

За словами лікаря, практично усі такі пацієнти потрапляють у реанімацію. Після цього їх під'єднують до апаратів штучної вентиляції легень, а вивести людину з такого стану дуже важко.



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