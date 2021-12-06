На Львівщині водій збив 14-річну дівчинку: постраждала – у лікарні

Неподалік Дрогобича 5 грудня 20-річний водій збив 14-річну дівчинку. Дитина потрапила у лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Наразі вони проводять розслідування.

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Дівчинка потрапила у лікарню

Аварія трапилася 5 грудня о 00:30 у селі Летня Дрогобицького району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автівки Renault Duster, 20-річний житель одного з селищ району, збив 14-річну місцеву жительку.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала травми. Медики госпіталізували постраждалу. Наразі вона перебуває у лікарні.



Водій збив 14-річну дівчину / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Дівчинка перебуває у лікарні / Фото поліції Львівщини

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