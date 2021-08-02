Львівщиною знову пронесеться буревій: оголосили штормове попередження

На Львівщині ввечері 1 серпня почалась шалена гроза. Однак негода поки не покине область – синоптики прогнозують буревій і 2 серпня.

Злива, ймовірно, розпочнеться у другій половині дня. Її супроводжуватиме штормовий вітер.

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На Львівщині оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, 2 серпня в області буде хмарно з проясненнями. Протягом дня очікують короткочасні грозові дощі, а подекуди – значні. Окрім цього, місцями падатиме град. Ймовірне погіршення видимості під час опадів.

Вітер – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Однак зливи супроводжуватимуть пориви штормового вітру швидкістю 17 – 22 метри за секунду. Рівень небезпеки – "помаранчевий".

Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря зменшиться. Вдень температура становитиме 23 – 25 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 2 серпня / Дані Укргідрометцентру