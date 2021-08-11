На Львівщину йде шалена спека: прогноз погоди на 11 – 15 серпня

Синоптики прогнозують, що до 15 серпня на Львівщині ставатиме все спекотніше. На щастя, цей тиждень мине без катаклізмів – опади очікують лише в один день.

Найспекотніше буде 15 серпня. Стовпчики термометрів підіймуться до 30 градусів вище нуля.

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Прогноз погоди на 11 – 15 серпня

У середу, 11 серпня, на Львівщині буде мінливо хмарно. Вранці та вдень, ймовірно, падатиме короткочасний грозовий дощ.

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень температура становитиме 25 – 27 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 11 серпня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 12 серпня, в області прогнозують мінливу хмарність. Протягом дня суттєвих опадів не буде.

Вітер – північно-західний з переходом на південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, а вдень – від 25 до 27 градусів вище за нуль.



Прогноз погоди на Львівщині на 12 серпня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 13 серпня, на Львівщині також буде мінливо хмарно. Опадів не прогнозують.

Вітер – північно-західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 14 – 16 градусів вище за нуль, а вдень – 25 – 27 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 13 серпня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 14 серпня, в області очікують мінливу хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер – змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 24 до 26 градусів вище за нуль.



Прогноз погоди на Львівщині на 14 серпня / Дані Укргідрометцентру

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У неділю, 15 серпня, на Львівщині знову буде мінливо хмарно. Опадів не прогнозують. Вітер – змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 13 – 15 градусів вище нуля, а вдень – 26 – 28 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 15 серпня / Дані Укргідрометцентру