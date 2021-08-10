У більшості областей України прогнозують +27...+32 градусів тепла. Втім, на Заході температура повітря опуститься до +24 градусів.
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Найхолодніше буде на Львівщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. В інших західних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +28...+29 градусів. Майже усі області накриють грози. На Півночі погода буде різною. На Чернігівщині – сонячно, до +28 градусів. А от на Сумщині – дощитиме, при цьому, там буде навіть трохи тепліше.
У східних областях, а також Дніпропетровській та Запорізькій області також прогнозують опади. Найтепліше буде на Луганщині – аж до +33 градусів. Тепло та сонячно буде й на Півдні – в Одеській та Миколаївських областях – до +31. Водночас на Херсонщині та в окупованому Криму розгуляються грози.
У Києві у середу, 11 серпня, буде сухо, сонячно та помірно гаряче. Денна температура повітря коливатиметься там у межах +28...+30 градусів. Опадів очікувати не варто.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що гарячий антициклон витисне опади з України. За її словами, хіба що на Прикарпатті, в окупованому Криму, а також у Запорізькій області та у східній частині країни можливі окремі короткі дощі з грозами.
Прогноз погоди у містах України на 11 серпня
Ужгород – +27...+29
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +26...+28
Рівне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +27...+29
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +31...+33
Харків – +29...+31
Київ – +27...+29
Погода в Україні 11 серпня / Карта Укргідрометцентру