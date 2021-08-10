В большинстве областей Украины прогнозируют +27...+32 градусов тепла. Впрочем, на западе температура воздуха опустится до +24 градусов.

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Холоднее всего будет на Львовщине, Ивано-Франковщине и Ровненщине. В других западных регионах столбики термометров поднимутся до +28...+29 градусов. Почти все области накроют грозы. На севере погода будет разной. На Черниговщине – солнечно, до + 28 градусов. А вот на Сумщине – дождливо, при этом, там будет даже немного теплее.

В восточных областях, а также Днепропетровской и Запорожской области также прогнозируют осадки. Теплее всего будет на Луганщине – вплоть до +33 градусов. Тепло и солнечно будет и на юге – в Одесской и Николаевских областях – до +31. В то же время на Херсонщине и в оккупированном Крыму разгуляются грозы.

В Киеве в среду, 11 августа, будет сухо, солнечно и умеренно горячо. Дневная температура воздуха будет колебаться там в пределах +28...+30 градусов. Осадков ожидать не стоит.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что горячий антициклон вытеснит осадки из Украины. По ее словам, разве что на Прикарпатье, в оккупированном Крыму, а также в Запорожской области и в восточной части страны возможны отдельные короткие дожди с грозами.

Прогноз погоды в городах Украины на 11 августа

Ужгород – + 27...+29

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – + 26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – + 24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – + 26...+28

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – + 26...+28

Чернигов – + 26...+28

Сумы – + 27...+29

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 29...+31

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 29...+31

Киев – + 27...+29



Погода в Украине 11 августа / Карта Укргидрометцентра