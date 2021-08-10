Через 20 – 30 лет украинские зимы будут очень теплые. Об этом рассказала климатолог Светлана Краковская.

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Будет ли снег

Действительно, следует ожидать мягких зим. Существенные осадки могут быть только в конце января и в феврале. Хотя это не значит, что снега не будет вообще, просто он не будет лежать долго. Поэтому на лыжах покататься уже не получится.

Предварительные оценки говорят, что темпы потепления в Украине превышают глобальные. Они даже превышают средние по Европе. Быстрее теплеет в северо-восточных регионах, где у нас холоднее. При условии среднего уровня выбросов снежный покров исчезнет к середине века,

– подчеркнула Краковская.

Лето будет длиться 5 месяцев

По словам климатолога, лето станет длиннее. Оно будет длиться до 5 месяцев. В трех из них температура воздуха будет высокой – с тропическими ночами. Краковская добавила, что сейчас классическое лето наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15 градусов. Через 30 лет такой период будет длиться больше, чем 3 месяца.

Тропические ночи – это явление, при котором температура воздуха не опускается ниже +20 градусов. Краковская отметила, что в этом году такие ночи были в южных регионах Украины, на побережье морей.

Тропических ночей уже стало больше

Краковская добавила, что раньше в Украине могло быть несколько таких ночей за год. При этом, только на Юге. Зато теперь они бывают даже в Киеве и Чернигове.

Несколько недель таких ночей в году мы имеем совершенно точно в последние годы,

– сказала климатолог.

Она прогнозирует, что к середине века такие ночи могут стать нормой, а жара вообще будет держаться все календарное лето.

Обратите внимание! Украинцы изрядно обеспокоены из-за изменения климата. Так, 84% граждан видят изменения, происходящие на планете. С таким утверждением не согласны лишь 11% граждан Украины.

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