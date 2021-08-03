Еще 5% не определились по этому вопросу. Стоит заметить, что по сравнению с 2019 годом количество украинцев, которых беспокоит проблема изменения климата, значительно увеличилось.

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Как граждане относятся к проблеме

По данным аналитиков, большинство украинцев, а именно 78%, озабочены проблемой изменения климата. В то же время этот вопрос не интересует каждого 5 гражданина – 18%.

Еще 4% украинцев не определились с ответом.

Обратите внимание! Сейчас Земля "прогревается" на 0,18 градуса по Цельсию. Это быстрее, чем за предшествующие 40 лет.

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Глобальное потепление: коротко