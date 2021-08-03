Ще 5% не визначилися щодо цього питання. Варто зауважити, що у порівнянні з 2019 роком кількість українців, яких турбує проблема зміни клімату, значно збільшилася.

До теми Світ охоплений вогнем: як клімат впливає на лісові пожежі

Як громадяни ставляться до проблеми

За даними аналітиків, переважна більшість українців, а саме 78%, стурбовані проблемою зміни клімату. Водночас це питання не цікавить кожного 5 громадянина – 18%.

Ще 4% українців не визначилися з відповіддю.

Дізнайтеся більше Спустелення та повені: якими будуть кліматичні зміни в Україні

Глобальне потепління: коротко

  • За даними Вищої технічної школи Цюриха, у світі прискорюється глобальне потепління, тож аномальна спека ставатиме щоразу звичнішим явищем.
  • Науковці попередили, що треба бути готовими до спеки, яка значно перевершить температурні рекорди, зафіксовані впродовж останніх років.
  • При сценарії з високими викидами парникових газів екстремальні температури у період з 2021 по 2050 рік виникатимуть у 2 – 7 разів частіше.