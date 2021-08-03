Ще 5% не визначилися щодо цього питання. Варто зауважити, що у порівнянні з 2019 роком кількість українців, яких турбує проблема зміни клімату, значно збільшилася.

До теми Світ охоплений вогнем: як клімат впливає на лісові пожежі

Як громадяни ставляться до проблеми

За даними аналітиків, переважна більшість українців, а саме 78%, стурбовані проблемою зміни клімату. Водночас це питання не цікавить кожного 5 громадянина – 18%.

Ще 4% українців не визначилися з відповіддю.

Зверніть увагу! Наразі Земля "прогрівається" на 0,18 градуса за Цельсієм. Це швидше, ніж упродовж попередніх 40 років.

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Глобальне потепління: коротко