По всій земній кулі горять потужні лісові пожежі. Росія, США, Канада, Туреччина – всі потерпають від вогню та диму. Палають Греція, острови Сицилія та Сардинія. Вчені-кліматологи впевнені – кліматичні зміни відіграють важливу роль у поширенні та посиленні цих стихійних лих.

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Пожежі, люди та зміна клімату: як це пов'язано

Між більшими та сильнішими пожежами та кліматичними змінами є прямий зв'язок, як пише видання NPR. Згоріло вже понад 3 мільйони акрів, але це ще далеко не кінець. Посухи, історичні за своїми масштабами та теплові хвилі сприяють поширенню вогню, фактично залишаючи йому паливо.

За доволі консервативними підрахунками Лісової служби США, з 2015 року сезон лісових займань став на два місяці довшим, ніж це було у 1970-х.

Корінні народи Америки знали, як робити контрольовані підпали, щоб допомогти лісам оновлюватися, але на початку XX століття цій практиці було покладено край (це порушило всю екосистему, тепер горять території, що раніше стримували вогонь).

Дев'ять з десяти найбільших за площею пожеж сталися з 2005 року, коли почали вести постійні записи. Якщо стаються тепліші зими, то сніговий покрив менший. Сніг потім тане та перетворюється в дощ. Але зараз, якщо він навіть є, то тане швидше, залишаючи землю та людей майже без вологи влітку. Що своєю чергою призводить до загоряння сухостою.

Зміни клімату роблять лісові пожежі все більш небезпечними для людей / Фото CNET

Незворотні зміни Іноді клімат на місці пожежі змінюється радикально, повідомляють вчені на основі останніх досліджень. На випаленому місці може ніколи знову не з'явитися ліс або вирости з зовсім іншими видами. Також популярна практика пересадки дерев, які самі сприяють поширенню вогню. Понад 3 млн акрів Іноді клімат на місці пожежі змінюється радикально, повідомляють вчені на основі останніх досліджень. На випаленому місці може ніколи знову не з'явитися ліс або вирости з зовсім іншими видами. Також популярна практика пересадки дерев, які самі сприяють поширенню вогню. Понад 3 млн акрів згоріли лише за 7 місяців 2021 року.

Навколишній ландшафт може змінитися дуже швидко. Однак, 88% пожеж з 2016 по 2020 роки були розпочаті людиною, пише видання The Hill, спираючись на наукові дані.

І це не завжди необережне поводження з вогнем(хоча й воно теж грає роль – 24). Часто це інфраструктурні аварії, які запалюють вогонь. Зазвичай – лінії електропередач. Комунальна організація Cal Fire відзначає, що з 20 смертельних пожеж у Каліфорнії, 10 мали причиною людський фактор (включаючи навмисні підпали – 24).

Часто доставлення електроенергії проходить через легкозаймисті райони, що ще більше підвищує наявні ризики. "Інфраструктура вбудована у велику застарілу систему, за якою погано наглядають. Тому шанси на запалення дуже високі", – пояснила The Hill Стефані Пінсетль, професорка з Інституту навколишнього середовища Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Від поглинача до викидача: як пожежі змінюють ліси

Співіснування з вогнем, яке раніше для Заходу США було нормою, стає все більш небезпечним, бо люди займають все більше території. А оскільки вона стає все більш сухою, пожежу легше розпочати, але дуже складно загасити.

Посуха значно підвищує шанси, що займання перетвориться на велику пожежу хоч і не впливає напряму

– пояснив біокліматолог Пак Вільямс, доцент-географ з Університету Каліфорнії.

Сильний вітер теж дуже небезпечний при пожежах. Він не тільки поширює їх на велику територію, він ще й швидше випаровує вологу з рослинності, яка ще залишилась. Наприклад, гасити водою при вітрі вже пізно і неможливо.

Після цього, парникові гази піднімаються в атмосферу і продовжують нагрівати нашу планету. Провінція Британська Колумбія в Канаді після пожеж у 2017-18 роках виділила у небо втричі більше CO2 ніж всі інші сектори разом взяті. А зважаючи на те, що ліси – найбільші поглиначі вуглецю, які за нормальних умов утримують його в собі більше ніж віддають. З часом, він накопичується в рослинах та ґрунтах.

На півночі, в Арктиці та у вічних снігах(які вже не настільки вічні, до речі – 24) вуглецю зберігається ще більше. Пожежі не тільки викидають ці запаси в атмосферу, а й зменшують здатність лісу втягувати вуглець надалі. Так вже стається у басейні Амазонки.

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Чотири західноамериканських штати – Каліфорнія, Айдахо, Орегон та Вашингтон – за час пандемії знизили викиди на 69 млн тон, за даними Carbon Monitor. Пожежі у липні 2021 року повернули вже 41 млн тонн (за даними Служби ЄС по моніторингу атмосфери "Коперник").

Ліси можуть бути не такими як раніше або не рости взагалі / Фото SFGATE

Це забагато для літньої пори року. Пожежі в Каліфорнії самі по собі викинули майже 100 млн тонн вуглецю минулого року. Подібна ситуація спостерігається і в Сибіру, де димом та смогом затягнуло міста.

Повільне, але стабільне скорочення парникових газів блідне у порівнянні з викидами під час цих пожеж, – сказала Оріана Чегвідден, кліматологиня у компанії Carbon Plan.

Порочне коло, описане виданням Technology Review, може у майбутньому призвести до "зростання кількості жертв в громадах, проблем зі здоров'ям та якістю повітря". Під загрозою, в цілому, весь невеликий прогрес по боротьбі зі змінами клімату. Більш спекотні та сухі дні перетворять більше і більше лісів на вогненебезпечні зони.

Пожежі Бутлег та Діксі: як створити монстрів

Дослідники попереджають, що ризик для будь-якої території пережити середню або серйозну пожежу, до 2090 року підвищиться в чотири рази (дослідження Університету Юти та Carbon Plan). Навіть за умови відчутного скорочення викидів вуглекислих газів. Якщо ж цього не станеться, то ризик підвищиться у 14 разів.

Мегапожежа Діксі, одна з найбільших зараз в США, стримана лише на 21% і поширилася на 181 тисячу акрів. Як каже Cal Fire, "Діксі продовжує демонструвати екстремальну вогняну поведінку". А у жовтні 2020 року, пожежа Аугуст Кемп стала першою в історії Каліфорнії, яка отримала статус "гіга" – тобто спалила понад 1 млн акрів!

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Коли перші іскри лише розпалювалися у горах, Діксі вже мав всі умови, щоб стати монстром, пише LA Times. Занадто спекотно, занадто сухо, дні обіцяли бути вітряними. Через десять днів? Евакуації тисяч людей, вісім спалених конструкцій. З ним важко боротися, бо незвична поведінка тримає пожежників на відстані.

За двадцять років служби нічого такого не бачив. Те, що ми зараз спостерігаємо, не має прецедентів в історії, коли нові займання починаються за 8 км від головного,

– заявив на пресконференції Кріс Вотерс, один з командирів Cal Fire.

Діксі, як і багато інших, почався з помилки людей. Компанія, що займається постачанням електрики (PG&E) знайшла у каньйоні річки два згорілих запобіжники та дерево, яке блокувало лінію електропередач. Чиновники кинулися на ту територію, але пізно: пожежа вже зросла до 500 гектарів наступного ранку і 2200 акрів до кінця дня!

Жителі містечка Парадайз з жахом спостерігали за ситуацією. І вони мали підстави боятися: у 2019 році, більшість Парадайзу була знищена пожежею Кемп, найбільш смертельною в історії Каліфорнії. Але Діксі ця локація не цікавила, зате люди біля озера Альманор були терміново евакуйовані.

Схема роботи пірокумулятивної хмари / Графіка Blog Peace Music & Love

На жаль, мало що можна було зробити, бо вогонь поглинав суху траву. Вотерс пояснив, що такі умови, зазвичай, з'являються восени, а "зараз ми на середині липня". Трава готова до горіння "на 99 зі 100%", додав він. Пожежа Діксі створила власну метеосистему, кажуть вчені. Враховуючи хмару, яку можна побачити за сотні кілометрів.

Пірокумулятивні або вогняні хмари Вид купчасто-дощових хмар, які схожі на колони диму, що підіймаються від лісової пожежі. Часто їхня верхня частина нагадує ковадло. Вони здатні генерувати сухі блискавки та вогняні торнадо. Утворюються внаслідок підняття теплого повітря від вогню та його інтенсивного нагрівання.

Сухі блискавки можуть розпалювати нові пожежі.

Це може створити хаос та надзвичайно небезпечно для всіх пожежників на першій лінії. Пожежа може змінити напрямок та вибухнути з новою інтенсивністю,

– пояснив LA Times кліматолог з Каліфорнійського університету Даніель Свейн.

В цілому, 86 займань зафіксовано у США та Канаді на цей момент.на 1,5 млн акрів! Багато західних та південних штатів зараз посеред серйозної посухи, вчені навіть називають її Мегапосухою. Вона почалася ще у 2000-х роках і продовжується десятиліттями. 65% цієї території у зоні "екстремально сухих умов".

Мапа поширення серйозної посухи у США / Мапа NOAA Climate.gov

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Іншим монстром є вогонь Бутлег в Орегоні, який "з'їв" 409 тисяч акрів і теж помічений за генерацією власної погоди, бо виділяє забагато тепла та енергії. "У цьому випадку, вогонь робить прогноз погоди", – пожартував Маркус Кауффман, спікер орегонського департаменту лісів. Бутлег почався після удару сухої блискавки 6 липня. Повне стримування не очікується аж ген до листопада!

Як писав журнал Science у квітні 2020 року, "антропогенне потепління було критичним для періоду 2000-2018 років; ситуація відповідає траєкторії минулих мегапосух". Підвищення температури лише зробить подібні сценарії більш частими на південному сході Сполучених Штатів Америки.