Майже 200 людей загинуло, а ще більше тисячі – досі вважаються зниклими. Шторм призвів до найбільшої катастрофи в Німеччині з часів Другої Світової, пише видання NYT.

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Шторм та клімат: чи є зв'язок

Повінь викликав шторм, який поширився на сусідні країни – Бельгію, Австрію, Францію, Люксембург, Швейцарію та Нідерланди. Він вилив принаймні 16 мм дощу в Кельні, та Бонні. Справжня трагедія розгорнулася на заході країни, особливо у регіонах Саарланд та Північний Рейн-Вестфалія. Округ Арвайлер виглядає зараз як зона бойових дій.

Погодна служба Німеччини заявила, що у двох найбільш постраждалих регіонах – Рейнланд-Пфальц та Рейн-Вестфалія – за добу з 14 на 15 липня випало від 10 до 15 сантиметрів дощу – майже місячна норма. Це призвело до серйозних перебоїв у залізничному сполученні, падінні дамби на ріці Рур.

Така непогода – рідкісна та лякаюча. Але у світі, де посилюється глобальне потепління, подібні трагедії відбуватимуться частіше. Але от питання: наскільки точно повінь та нищення пов'язані з цими самими кліматичними змінами?

Вчені упевнені, що повені в Європі пов'язані зі зміною клімату / Фото Bloomberg

Для багатьох вчених тренд вже зрозумілий: "відповідь – так. На всі великі погодні події в ці дні знаходяться під таким впливом", – упевнений Дональд Вебблз, професор атмосферних наук в Університеті Іллінойсу. В міру нагрівання планети, стає більше опадів.

Причини потепління Людська діяльність лише посилює цей ефект (з часів Індустріальної революції у XIX столітті, світ нагрівся на 1,2 градуса Цельсію – 24). Інший бік – чиста фізика. Тепліше повітря утримує в собі більше вологи, роблячи більш ймовірною появу шторму.

На кожен градус Цельсію, повітря утримує на 7% більше вологи. А через послаблення та уповільнення глобального повітряного потоку, урагани та шторми теж змушені просуватися повільніше і навіть "зависати" над деякими локаціями.

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Той, що викликав німецький потоп був практично стаціонарний, тобто майже не рухався. Все це разом узяте призводить до більш потужних злив. Поки людина викидає CO2, клімат буде теплішати. І людство досі виділяє величезну кількість цього газу.

Думки вчених та причини катастрофи

Втім, коли мова йде про опади, слід бути обережнішим. Бо тут існують інші фактори, які можуть ускладнити аналіз. Наприклад, треба враховувати місцеву топографію, вона впливає на характер дощу та як добре стоки справляються з відведенням води в річки.

Забудова біля річок займає пусту землю, яка могла б поглинати дощ. Тому вода котиться вулицями. Інфраструктура, побудована для контролю за водою та її підняттям, може бути стара та неадекватна часу.

Герт Ян ван Ольденборг – дослідник з Інституту метеорологічних досліджень Нідерландів – визнав, що "збільшення сильніше, ніж ми очікували". Він входить у спеціальну групу Світової погодної атрибуції, яка дає швидкий аналіз стихійних лих на предмет зв'язку глобальними змінами клімату.

Наприклад, вони ж нещодавно визнали, що нинішня кліматична ситуація зробила теплову хвилю на північному заході США та Канади у 150 разів більш вірогідною, ніж якби потепління не було. Ситуацію в Німеччині вчені поки що обговорюють.

Мапа підтоплень в Німеччині / Мапа Newsweek

"Європейська буря – частина загальної екстремальної картини у Північній півкулі цього літа", – сказала Дженніфер Френсіс, старша наукова співробітниця Центру Вудвілла по дослідженню клімату. Спекотні хвилі також спостерігалися у Скандинавії та в Сибіру (тут ще й вирують лісові пожежі – 24).

Все пов'язано між собою. Крайність в одному місці завжди викликає крайність в іншому. Це завжди одна і та ж історія

– додала Дженніфер Френсіс.

Втім, приклад 2016 року показує, що так буває не завжди. Тоді як у Франції на повені вплинули кліматичні зміни, в Німеччині це був просто одноденний, але потужний шторм.

"Дощі, які ми спостерігали по всій Європі, останні кілька днів – це екстремальна погода, інтенсивність якої посилюється і буде посилюватися з потеплінням", – пояснила Vox Фрідеріке Отто з Інституту змін навколишнього середовища Оксфорду. Але частина провини лежить і на ЄС, вказує Vox.

Важлива причина Європейська система інформування про повені дала збій. Метеорологи Німеччини випустили повідомлення про майбутні повені за три дні до страшних подій. Але більшість населення залишилася неінформованою щодо серйозності наслідків.

Понад 100 людей не повинні були загинути у XXI столітті в Західній Європі,

– упевнена Лінда Спейт, спеціалістка з прогнозування повеней в Університеті Редінга.

Спейт вважає, що так сталося, бо люди не розуміли серйозність ситуації. Повідомлення типу "завтра буде 200 мм дощу нічого не означають", – каже вона. Треба було так: "швидко зростаючий рівень води пошкодить майно, є загроза життю". Експертка також наголошує, що передавати повідомлення про стихійні лиха треба точніше та ефективніше, бо кількість подібних катастроф зростатиме.

Останнє випробування Ангели Меркель

Ангела Меркель піде з посади канцлерки Німеччини після 16 років при владі. Смертельна повінь, яка забрала 160 життів, не дала завершити останню каденцію спокійно (хоча про який спокій може йтися у коронавірусну епоху? – 24). Тепер кліматична політика стала центральною у виборчих перегонах не тільки в Німеччині, яка переживає свою найбільшу катастрофу з часів Другої Світової Війни.

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Євросоюз теж розділений щодо цього питання. Будинки та машини втрачені, бізнеси знищені, електроенергія та каналізація виведені з ладу. Повінь сталася якраз після того, як ЄС домовився про нові амбіційні плани з скорочення шкідливих викидів. До 2050 року 27 країн повинні стати вуглецево нейтральними. Хто б ні став на чолі уряду Німеччині 26 вересня, йому (або їй) доведеться мати справу з наслідками.

Погода стала політичною. Занадто довго ця тема вважалася дрібницею, але тепер це закінчилося,

– заявило телебачення ARD.

Одна з найбільш страшних трагедій сталася в будинку для людей похилого віку в містечку Сінциг, де вода піднялася більш ніж на 7 метрів.

Ангела Меркель у постраждалих регіонах / Фото Courthouse News Service

Дванадцятеро людей з обмеженими можливостями втонули, поки допомога змогла прибути. Сінциг опинився в епіцентрі, бо розташований між ріками Ар та Рейн. Обидві перетворилися на машини для знищення. Сусіди кажуть, що чули їхні крики, це шокувало всю Німеччину. Великі питання тепер постали перед місцевою владою, яка не вдалася до більш агресивних способів стримати воду.

Меркель, якій виповнилося 67 років, побувала з візитом у постраждалому регіоні. Армін Лашет – який вважався основним кандидатом на заміну канцлерін – осоромився коли сміявся за спиною президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, коли той розмовляв з пресою про загиблих під час повені. Тож тепер, можливо, більше шансів буде у партії "Зелених", які більш екологічно свідомі.

Це тим більш дивно, що Лашет – губернатор землі Північна Рейн-Вестфалія, яка теж постраждала. Лашет, до того ж підтримує ідею "індустріального локомотива", яким має залишатися Німеччина. У його регіоні все ще працюють, наприклад, кар'єри з видобування бурого вугілля.

На телебаченні, відповідаючи на питання, чи не час державі змінювати політику, Лашет видав наступне: "Я не активіст, я губернатор. Навіть якщо ми маємо такий день, як цей...Не причина змінювати політику". Анналена Бербок, лідерка Зелених та головна супротивниця Лашета, скоротила свою відпустку та приїхала у розбиті негодою регіони.

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Цікаво, що у 2011 році Меркель вчинила саме так – змінила політику, щоб Німеччина почала відмовлятися від ядерної енергії (після Фукусіми). Тепер всі АЕС мають закритися до 2022 року. А їхнє місце займуть відновлювальні джерела енергії. Бербок закликала "краще захищати житлові райони та інфраструктуру", вразливі для кліматичних змін. Вона назвала це "програмою кліматичного захисту".