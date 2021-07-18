Так, до прикладу, кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет відзначився цинічною поведінкою.

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Інцидент трапився, коли Штайнмаєр висловлював співчуття постраждалим від повеней у Німеччині.

Ми сумуємо разом з тими, хто втратив друзів, знайомих або членів родини. Їхня доля крає нам серце,

– сказав президент Німеччини.

У цей момент камери зафіксували, як позаду нього стояв Лашет у компанії інших політиків. Кандидат у канцлери Німеччини не знайшов кращого моменту та жартував, поки Штайнмаєр говорив зворушливу промову.

На оприлюднених кадрах видно вкрай сумного Штайнмаєра та занадто веселого, як для такої події, Лашета. Певно, жарт кандидата у канцлери дуже сподобався іншим чиновниками, адже вони не могли стримати сміх.

Кандидат в канцлери Німеччини Лашет жартував під час промови: дивіться відео

Лашет вибачився

Після публічного осуду Лашет таки вирішив вибачитися.

Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені шкода,

– написав Лашет.

На своїй сторінці у твітері він подякував Штайнмаєру за його візит і підкреслив: "доля постраждалих близька нашому серцю".

Зверніть увагу! Днями потужні зливи накрили Західну Європу та призвели до масштабних повеней. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, а також Бельгія, Нідерланди й Франція. За останніми даними, кількість жертв у німецьких містах зросла до 155 осіб.