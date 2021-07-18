Так, к примеру, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет отметился циничным поведением.
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Инцидент произошел, когда Штайнмайер выражал соболезнования пострадавшим от наводнений в Германии.
Мы скорбим вместе с теми, кто потерял друзей, знакомых или членов семьи. Их судьба ранит нам сердце,
– сказал президент Германии.
В этот момент камеры зафиксировали, как позади него стоял Лашет в компании других политиков. Кандидат в канцлеры Германии не нашел лучшего момента и шутил, пока Штайнмайер говорил трогательную речь.
На обнародованных кадрах видно крайне печального Штайнмайера и слишком веселого, как для такого события, Лашета. Вероятно, шутка кандидата в канцлеры очень понравилась другим чиновникам, ведь они не могли сдержать смех.
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Лашет извинился
После публичного осуждения Лашет таки решил извиниться.
Я сожалею о впечатлении, которое создал разговор. Это было неуместно, и мне жаль,
– написал Лашет.
На своей странице в твиттере он поблагодарил Штайнмайера за его визит и подчеркнул: "Судьба пострадавших близка нашему сердцу".