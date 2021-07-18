Андреас Фінк – фахівець з Інституту метеорології та кліматичних досліджень Технологічного інституту Карлсруе – зауважив, що зливи у Європі є аномальними. Водночас у сучасному світі такі природні явища траплятимуться все частіше. Зрештою, вони стануть звичними.

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Причиною таких погодних умов є зміна клімату. Вона призведе до рекордів спеки та аномальних злив.

Екстремальні дощі йтимуть частіше у теплішому світі,

– наголосив Фінк.

Його колега – доктор Себастьян Сіппель з Інституту атмосферних і кліматичних наук у Цюриху – наголосив, що глобальне потепління викликає зміни в атмосфері.

Якщо температура підвищується на один градус, атмосфера здатна поглинати приблизно на 7% більше вологи. Глобальне потепління спричиняє додаткову вологість. У перспективі це призводить до збільшення кількості опадів.

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