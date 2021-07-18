Андреас Финк – специалист из Института метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ – отметил, что ливни в Европе являются аномальными. В то же время в современном мире такие природные явления будут происходить все чаще. В конце концов, они станут привычными.
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Причиной таких погодных условий является изменение климата. Оно приведет к рекордам жары и аномальным ливням.
Экстремальные дожди будут идти чаще в более теплом мире,
– подчеркнул Финк.
Его коллега – доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе – подчеркнул, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.
Если температура повышается на один градус, атмосфера способна поглощать примерно на 7% больше влаги. Глобальное потепление вызывает дополнительную влажность. В перспективе это приводит к увеличению количества осадков.
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