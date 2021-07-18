Число жертв растет
Число жертв жутких наводнений в Германии возросло до 156 человек. В общем, катастрофа в Европе уже унесла жизни более 180 человек.
Заметьте Есть надежда, что пропавшие еще живы, – жительница Германии рассказала о разрушительных наводнениях
Полиция также сообщила о более чем 650 пострадавших. Кроме того, правоохранители заявили, что количество жертв и травмированных может возрасти в ближайшее время.
В Баварии и Саксонии – оползни
О подтоплении уже сообщили в отдельных регионах Баварии и Саксонии. В частности, на территории Саксонской Швейцарии по состоянию на утро 18 июля суточный уровень осадков уже превысил 100 литров на один квадратный метр.
Непогода в Саксонской Швейцарии: смотрите видео
Улицы превратились в реки: смотрите видео
Из-за поднятия уровня воды в реках ряд населенных пунктов оказались отрезанными от цивилизации. В эпицентре непогоды оказались Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнгардтсдорф-Шена и Гериш.
По данным спасателей, уже в ближайшие часы ситуация в этих регионах может еще больше осложниться.
Людей призывают не рисковать своей жизнью во время попыток спасти подтопленные гаражи и подвалы.
Непогода уже в Австрии
Один человек погиб вблизи немецко-австрийской границы.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что дожди и шквалы наносят стране серьезный ущерб. Политик поблагодарил спасателей и заверил: пострадавших не оставят без помощи.
Смертельные наводнения в Европе: последние новости
- По состоянию на 18 июля между Германией и Чехией пришлось прекратить железнодорожное сообщение. Вода фактически уничтожила часть путей.
- В Бельгии жертвами наводнения стали по меньшей мере 20 человек. Кроме того, еще 20 числятся пропавшими без вести.
- В одном из бельгийских городов дом обвалился во время выступления мэра. Камеры фиксировали выступление политика, однако засняли, как чей-то дом разваливается прямо на глазах.
- Из-за ухудшения ситуации в Австрии спасатели призвали готовиться к худшему.