Число жертв растет

Число жертв жутких наводнений в Германии возросло до 156 человек. В общем, катастрофа в Европе уже унесла жизни более 180 человек.

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Полиция также сообщила о более чем 650 пострадавших. Кроме того, правоохранители заявили, что количество жертв и травмированных может возрасти в ближайшее время.

В Баварии и Саксонии – оползни

О подтоплении уже сообщили в отдельных регионах Баварии и Саксонии. В частности, на территории Саксонской Швейцарии по состоянию на утро 18 июля суточный уровень осадков уже превысил 100 литров на один квадратный метр.

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Улицы превратились в реки: смотрите видео

Из-за поднятия уровня воды в реках ряд населенных пунктов оказались отрезанными от цивилизации. В эпицентре непогоды оказались Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнгардтсдорф-Шена и Гериш.

По данным спасателей, уже в ближайшие часы ситуация в этих регионах может еще больше осложниться.

Людей призывают не рисковать своей жизнью во время попыток спасти подтопленные гаражи и подвалы.

Обратите внимание! В баварском округе Берхтесгаден Ланд уже объявили о чрезвычайной ситуации.

Непогода уже в Австрии

Один человек погиб вблизи немецко-австрийской границы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что дожди и шквалы наносят стране серьезный ущерб. Политик поблагодарил спасателей и заверил: пострадавших не оставят без помощи.

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