Кількість жертв зростає
Кількість жертв моторошних повеней у Німеччині зросла до 156 людей. Загалом, катастрофа у Європі вже забрала життя понад 180 людей.
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Поліція також повідомила про понад 650 постраждалих. Окрім того, правоохоронці заявили, що кількість жертв і травмованих може зрости найближчим часом.
У Баварії та Саксонії – зсуви ґрунту
Про підтоплення вже повідомили в окремих регіонах Баварії та Саксонії. Зокрема, на території Саксонської Швейцарії станом на ранок 18 липня добовий рівень опадів вже перевищив 100 літрів на один квадратний метр.
Негода у Саксонській Швейцарії: дивіться відео
Вулиці перетворилися у річки: дивіться відео
Через підняття рівня води у річках низка населених пунктів опинилися відрізаними від цивілізації. В епіцентрі негоди опинилися Нойштадт, Зебніц, Бад-Шандау, Райнгардтсдорф-Шена та Геріш.
За даними рятувальників, вже у найближчі години ситуація у цих регіонах може ще більше ускладнитися.
Людей закликають не ризикувати своїм життям під час спроб врятувати підтоплені гаражі та підвали.
Негода вже в Австрії
Одна людина загинула поблизу німецько-австрійського кордону.
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що дощі та шквали завдають країні серйозної шкоди. Політик подякував рятувальникам та запевнив: постраждалих не залишать без допомоги.
Смертельні повені в Європі: останні новини
- Станом на 18 липня між Німеччиною і Чехією довелося припинити залізничне сполучення. Вода фактично знищила частину колій.
- У Бельгії жертвами повені стали щонайменше 20 людей. Окрім того, ще 20 – вважають зниклими безвісти.
- В одному з бельгійських міст будинок обвалився під час виступу мера. Камери фіксували виступ політика, однак зафільмували, як чиясь оселя розвалюється просто на очах.
- Через погіршення ситуації в Австрії рятувальники закликали готуватися до найгіршого.