Жители Западной Германии рассказали, что сильные ливни случаются часто, однако не в таких катастрофических масштабах. Прежде всего это связано с горными реками, которые протекают в регионе.

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Спасатели не могут установить точное количество жертв

"Эти реки прорывает из-за того, что у них нет русла и столько места, чтобы выдержать воду именно в таком объеме. Поэтому они и прорываются", – рассказала Татьяна Винтер, проживающая в Ремагене.

После наводнения на земле лежат отнесенные водой разбитые автомобили. Из-за непогоды:

дома уничтожены полностью;

разрушены линии электропередач и трансформаторные станции;

местами приостановлено движение поездов по железной дороге.

Из-за отсутствия мобильной связи трудно установить точное количество погибших в результате непогоды. Сейчас официально сообщают о 133 жертвах. В связи с чрезвычайной ситуацией Министерство обороны Германии объявило "тревогу в случае катастроф в мирное время". Бундесвер направил в пострадавшие районы танки, вертолеты, другую военную технику для ликвидации завалов.

Мобильной связи и интернета нет. Людям не могут дозвониться. Есть надежда, что они живы, просто к ним нет доступа,

– отметила Татьяна Винтер.

Последствия наводнений в Бельгии и Нидерландах

Сильно пострадали и восточные регионы Бельгии. Из-за наводнений там остановлено движение транспорта, задело и столицу – город Брюссель. Во время интервью мэра Пепинстера в прямом эфире камера зафиксировала частичное разрушение дома.

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Власти призвали граждан, проживающих рядом с рекой Маас, покинуть свои дома. Тысячи бельгийцев уже эвакуировали.

В Нидерландах в результате наводнений больше всего пострадала провинция Лимбург вблизи немецкой границы. Там прорвало дамбу, вода теперь разрушает инфраструктуру всего региона. Поэтому премьер-министр объявил ситуацию в провинции национальным бедствием. Оттуда уже начали эвакуировать людей.

Европу накрыли масштабные наводнения / Фото Associated Press