Почти 200 человек погибло, а еще более тысячи – до сих пор считаются пропавшими. Шторм привел к крупнейшей катастрофе в Германии со времен Второй мировой, пишет издание NYT.

Читайте еще Адаптируйся или умри: почему лето становится роковым для человечества

Шторм и климат: есть ли связь

Наводнение вызвало шторм, который распространился на соседние страны – Бельгию, Австрию, Францию, Люксембург, Швейцарию и Нидерланды. Он вылил по крайней мере 16 мм дождя в Кельне и Бонне. Настоящая трагедия развернулась на западе страны, особенно в регионах Саарланд и Северный Рейн-Вестфалия. Округ Арвайлер выглядит сейчас как зона боевых действий.

Погодная служба Германии заявила, что в двух наиболее пострадавших регионах – Рейнланд-Пфальц и Рейн-Вестфалия – за сутки с 14 на 15 июля выпало от 10 до 15 сантиметров дождя – почти месячная норма. Это привело к серьезным перебоям в железнодорожном сообщении, падении дамбы на реке Рур.

Такая непогода – редкая и пугающая. Но в мире, где усиливается глобальное потепление, подобные трагедии будут происходить чаще. Но вот вопрос: насколько точно наводнение и уничтожение связаны с этими самыми климатическими изменениями?

Ученые уверены, что наводнения в Европе связаны с изменением климата / Фото Bloomberg

Для многих ученых тренд уже понятен: "Ответ – да. Но все крупные погодные события в эти дни находятся под таким влиянием", – уверен Дональд Вебблз, профессор атмосферных наук в Университете Иллинойса. По мере нагревания планеты становится больше осадков.

Причины потепления Человеческая деятельность лишь усиливает этот эффект (со времен Индустриальной революции в XIX веке мир нагрелся на 1,2 градуса Цельсия – 24). Другая сторона – чистая физика. Теплый воздух удерживает в себе больше влаги, делая более вероятным появление шторма.

На каждый градус Цельсия воздух удерживает на 7% больше влаги. А из-за ослабления и замедления глобального воздушного потока ураганы и штормы тоже вынуждены продвигаться медленнее и даже "зависать" над некоторыми локациями.

Актуально Смертельные ливни в Европе – только начало: ученые озвучили тревожный прогноз

Вызвавший немецкий потоп был практически стационарен, то есть почти не двигался. Все это вместе взятое приводит к более мощным ливням. Пока человек выбрасывает CO2, климат будет теплеть. И человечество до сих пор выделяет огромное количество этого газа.

Мнения ученых и причины катастрофы

Впрочем, когда речь идет об осадках, следует быть осторожнее. Потому что здесь существуют другие факторы, которые могут усложнить анализ. Например, надо учитывать местную топографию – она влияет на характер дождя и как хорошо стоки справляются с отводом воды в реки.

Застройка возле рек занимает пустую землю, которая могла бы поглощать дождь. Поэтому вода катится по улицам. Инфраструктура, построенная для контроля за водой и ее поднятием, может быть старая и неадекватная времени.

Герт Ян ван Ольденборг – исследователь из Института метеорологических исследований Нидерландов – признал, что "увеличение сильнее, чем мы ожидали". Он входит в специальную группу мировой погодной атрибуции, которая дает быстрый анализ стихийных бедствий на предмет связи с глобальными изменениями климата.

Например, они же недавно признали, что нынешняя климатическая ситуация сделала тепловую волну на северо-западе США и Канады в 150 раз более вероятной, чем если бы потепления не было. Ситуацию в Германии ученые пока обсуждают.

Карта подтоплений в Германии / карта Newsweek

"Европейская буря – часть общей экстремальной картины в Северном полушарии этим летом", – сказала Дженнифер Фрэнсис, старшая научная сотрудница Центра Вудвилла по исследованию климата. Жаркие волны также наблюдались в Скандинавии и в Сибири (здесь еще и бушуют лесные пожары – 24).

Все связано между собой. Крайность в одном месте всегда вызывает крайность в другом. Это всегда одна и та же история

– добавила Дженнифер Фрэнсис.

Впрочем, пример 2016 года показывает, что так бывает не всегда. Тогда как во Франции на наводнения повлияли климатические изменения, в Германии это был просто однодневный, но мощный шторм.

"Дожди, которые мы наблюдали по всей Европе, в последние несколько дней – это экстремальная погода, интенсивность которой усиливается и будет усиливаться с потеплением", – пояснила Vox Фридерике Отто из Института изменений окружающей среды Оксфорда. Но часть вины лежит и на ЕС, указывает Vox.

Важная причина Европейская система информирования о наводнениях дала сбой. Метеорологи Германии выпустили сообщения о предстоящих наводнениях за три дня до страшных событий. Но большинство населения осталось неинформированным относительно серьезности последствий.

Более 100 человек не должны были погибнуть в XXI веке в Западной Европе,

– уверена Линда Спейт, специалист по прогнозированию наводнений в Университете Рединга.

Спейт считает, что так произошло, потому что люди не понимали серьезность ситуации. Сообщение типа "завтра будет 200 мм дождя ничего не значат", – говорит она. Надо было так: "Быстро растущий уровень воды повредит имущество, есть угроза жизни". Эксперт также отмечает, что передавать сообщения о стихийных бедствиях надо точнее и эффективнее, потому что количество подобных катастроф будет расти.

Последнее испытание Ангелы Меркель

Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии после 16 лет у власти. Смертельное наводнение, которое унесло 160 жизней, не дало завершить последнюю каденцию спокойно (хотя о каком покое может идти речь в коронавирусную эпоху? – 24). Теперь климатическая политика стала центральной в избирательной гонке не только в Германии, которая переживает свою самую большую катастрофу со времен Второй мировой войны.

Невероятная сумма Миллиарды евро: в Германии оценили восстановление после разрушительных наводнений

Евросоюз тоже разделен по этому вопросу. Дома и машины потеряны, бизнесы уничтожены, электроэнергия и канализация выведены из строя. Наводнение произошло как раз после того, как ЕС договорился о новых амбициозных планах по сокращению вредных выбросов. К 2050 году 27 стран должны стать углеродно нейтральными. Кто бы ни стал во главе правительства Германии 26 сентября, ему (или ей) придется иметь дело с последствиями.

Погода стала политической. Слишком долго эта тема считалась мелочью, но теперь это закончилось,

– заявило телевидение ARD.

Одна из самых страшных трагедий произошла в доме для престарелых в городке Синциг, где вода поднялась более чем на 7 метров.

Ангела Меркель в пострадавших регионах / Фото Courthouse News Service

Двенадцать людей с ограниченными возможностями утонули, пока помощь смогла прибыть. Синциг оказался в эпицентре, потому что расположен между реками Ар и Рейн. Обе превратились в машины для уничтожения. Соседи говорят, что слышали их крики, это шокировало всю Германию. Большие вопросы теперь встали перед местными властями, которые не прибегли к более агрессивным способам сдержать воду.

Меркель, которой исполнилось 67 лет, побывала с визитом в пострадавшем регионе. Армин Лашет – который считался основным кандидатом на замену канцлерин – оконфузился, когда смеялся за спиной президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, когда тот разговаривал с прессой о погибших во время наводнения. Так что теперь, возможно, больше шансов будет у партии "Зеленых", которые более экологически сознательны.

Это тем более странно, что Лашет – губернатор земли Северная Рейн-Вестфалия, которая тоже пострадала. Лашет к тому же поддерживает идею "индустриального локомотива", которым должна оставаться Германия. В его регионе все еще работают, например, карьеры по добыче бурого угля.

На телевидении, отвечая на вопрос, не пора ли государству менять политику, Лашет выдал следующее: "Я не активист, я губернатор. Даже если у нас есть такой день, как этот… Не причина менять политику". Анналена Бербок, лидер Зеленых и главная противница Лашета, сократила свой отпуск и приехала в разбитые непогодой регионы.

​Больше о Лашете Любит Россию и поддерживает Китай: чего ждать от нового лидера ХДС в Германии

Интересно, что в 2011 году Меркель поступила именно так – изменила политику, чтобы Германия начала отказываться от ядерной энергии (после Фукусимы). Теперь все АЭС должны закрыться до 2022 года. А их место займут возобновляемые источники энергии. Бербок призвал "лучше защищать жилые районы и инфраструктуру", уязвимые для климатических изменений. Она назвала это "программой климатической защиты".