Кроме этого, до сих пор продолжаются поиски пропавших без вести. Об этом заявил министр внутренних дел Горст Зеегофер.

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Восстановление после наводнений в Германии оценили в миллиарды евро

Сейчас вода в стране постепенно отступает. Поэтому власти оценили убытки, которые нанесли масштабные ливни. В частности наводнения повредили дорожную и железнодорожную сеть в регионе, восстановление которых обойдется в около 2 миллиардов евро.

Это исключительная ситуация, которую мы можем преодолеть лишь упорным трудом и огромными национальными усилиями,

– отметил глава МВД Германии.

Впрочем, местные жители раскритиковали заявления властей. По их словам, можно было бы предотвратить катастрофу. К тому же якобы население не предупредили достаточно рано.

Больше всего от наводнений пострадал район Арвайлере. Из-за мощных потоков воды погибли 117 человек, а общее число погибших по всей Германии – 160 человек.

Также из-за угрозы разрушительных последствий были вынуждены остановить производства ряд крупных компаний. Среди них:

поставщик автозапчастей ZF;

энергетическая компания RWE;

компания по переработке меди Aurubis.

Европу накрыли смертельные наводнения: главное