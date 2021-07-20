Кроме этого, до сих пор продолжаются поиски пропавших без вести. Об этом заявил министр внутренних дел Горст Зеегофер.
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Восстановление после наводнений в Германии оценили в миллиарды евро
Сейчас вода в стране постепенно отступает. Поэтому власти оценили убытки, которые нанесли масштабные ливни. В частности наводнения повредили дорожную и железнодорожную сеть в регионе, восстановление которых обойдется в около 2 миллиардов евро.
Это исключительная ситуация, которую мы можем преодолеть лишь упорным трудом и огромными национальными усилиями,
– отметил глава МВД Германии.
Впрочем, местные жители раскритиковали заявления властей. По их словам, можно было бы предотвратить катастрофу. К тому же якобы население не предупредили достаточно рано.
Больше всего от наводнений пострадал район Арвайлере. Из-за мощных потоков воды погибли 117 человек, а общее число погибших по всей Германии – 160 человек.
Также из-за угрозы разрушительных последствий были вынуждены остановить производства ряд крупных компаний. Среди них:
- поставщик автозапчастей ZF;
- энергетическая компания RWE;
- компания по переработке меди Aurubis.
Европу накрыли смертельные наводнения: главное
- Западную Европу накрыли сильные ливни, которые вызвали масштабные наводнения. В частности, больше всего пострадали Германия, Швейцария, Нидерланды и Бельгия.
- В восточной Баварии власти объявили чрезвычайное положение, а между Германией и Чехией приостановлено железнодорожное сообщение.
- Известно о по меньшей мере 160 жертвах непогоды в Германии, тысячи людей пропали без вести.
- Непогода уже добралась и до Австрии. В регионе Зальцбург местная река вышла из берегов и подтопила несколько поселков.
- Ученые назвали причиной стихийных бедствий изменение климата. И озвучили неутешительный прогноз – такие природные явления будут случаться все чаще.