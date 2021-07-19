Во время поездки в общину Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Меркель пообещала пострадавшим землям "общенациональную солидарность".

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Сюрреалистическая, призрачная ситуация. В немецком языке вряд ли найдутся слова, чтобы описать эти разрушения,

– подчеркнула Меркель.

Политик отметила, что необходимо действовать оперативно. В то же время на пути к восстановлению понадобится много терпения и выдержки.

Заметьте! Правительство Германии во время заседания 21 июля планирует рассмотреть краткосрочную помощь, среднесрочную поддержку и долгосрочную программу восстановления на территориях, которые пострадали от стихии.

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