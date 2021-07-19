Під час поїздки до громади Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц Меркель пообіцяла постраждалим землям "загальнонаціональну солідарність".
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Сюрреалістична, примарна ситуація. У німецькій мові навряд чи знайдуться слова, аби описати ці руйнування,
– наголосила Меркель.
Політикиня зауважила, що необхідно діяти оперативно. Водночас на шляху до відновлення знадобиться багато терпіння і витримки.
Смертельні повені у Німеччині: головне
- Жертвами аномальних повеней у Німеччині стали вже 156 людей. Окрім того, понад тисяча людей зникли безвісти.
- У східній Баварії оголосили надзвичайний стан.
- Через негоду між Німеччиною і Чехією припинили залізничне сполучення. Зокрема, наразі не курсуватиме потяг Прага – Дрезден.
- Тим часом негода просувається далі по території Європи. Зокрема, від повеней вже потерпає Австрія.