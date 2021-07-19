Під час поїздки до громади Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц Меркель пообіцяла постраждалим землям "загальнонаціональну солідарність".

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Сюрреалістична, примарна ситуація. У німецькій мові навряд чи знайдуться слова, аби описати ці руйнування,

– наголосила Меркель.

Політикиня зауважила, що необхідно діяти оперативно. Водночас на шляху до відновлення знадобиться багато терпіння і витримки.

Зауважте! Уряд Німеччини під час засідання 21 липня планує розглянути короткострокову допомогу, середньострокову підтримку та довгострокову програму відбудови на територіях, які постраждали від стихії.

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