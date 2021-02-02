Лидером партии ХДС после Ангелы Меркель избрали не того, кого считали фаворитом. Армин Лашет-председатель правительства региона Западный Рейн. Станет ли он канцлером, покажет время.

Источник: 24 канал

Армин Лашет изначально не был фаворитом внутрипартийных праймериз в партии Христианско-демократический союз. Больше шансов выиграть было у юриста-миллионера Фридриха Мерца и бывшего министра Норберта Реттгена. Но партийцы решили не устраивать революции и избрать лояльного к канцлеру человека.

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Армин Лашет: краткая биография

Родился в католической семье среднего достатка, где было еще трое сыновей. Это произошло 18 февраля 1961 года возле города Ахен – древней столицы королевства Карла Великого. Биографы выводят корни семьи от легендарного императора Запада, утверждают немецкие СМИ.

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Отец сначала работал в шахте, потом – директором начальной школы. Армин очень рано заинтересовался политикой, вступив в ХДС 18-летним. Изучал право в Мюнхене и Бонне. С 1986 года работал журналистом на телевидении: корреспондентом в Бонне для баварского канала Bayerishes Fernsehen.

В начале 90-х годов Лашет получает первый руководящий пост – главным редактором в издании KirchenZeitung Aachen, в 1995-1999 годах руководил издательством. Параллельно развивалась и его политическая карьера: сначала советником президенты Бундестага Риты Зюссмут, с 1994 – как депутата. Также он до 2004 входил в местный совет Ахена, до 2005 – в Европарламент.

Впервые министром на региональном уровне (в земле Северный Рейн-Вестфалия) Лашет стал в 2005 году и пробыл в должности 5 лет. Отвечал за вопросы поколений, женщин, семей и интеграции. Далее Лашет постепенно дошел до кресла председателя местного ХДС. С 2012 был заместителем главы всей партии.

Через 5 лет, в мае 2017, ХДС выиграл исторические для себя выборы в земле Северный Рейн, обойдя традиционно господствующих на Западе социал-демократов (СДП) на 4,5%. Лашета назначили премьер-министром региона. Теперь придется совмещать две работы, потому что 16 января 2021 (тоже не очень ожидаемо) он обошел других кандидатов и стал новым лидером Христианско-демократического союза.

Енс Шпан и Армин Лашет: союзники или конкуренты? / Фото BR

Но это не значит, что Лашет автоматически станет канцлером Германии: кто поведет партию на федеральные выборы, станет понятно весной. За высший пост придется бороться с министром здравоохранения Йенсом Шпаном и председателем сестринской партии ХСС Маркусом Седером из Баварии. Сам Лашет считается скорее неконфликтным и "компромиссным" человеком, чем реально серьезным лидером в сложные времена.

Интересно, что он заключил союз со Шпаном, они вместе презентовали программу #impulse2021. В ней были четко определены границы "справа", но "слева" партия оставалась открытой. "Левое" крыло тяготело к традиционной защите рабочего класса. Экономический блок был консервативным, как и положено. Отдельно указана опасность политической поляризации.

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В отличие от Мерца и Реттгена, Лашет находится внутри партии с 18 лет, то есть знает ее давно и полностью. Плюс – имеет немалый руководящий опыт, пусть и только на региональном уровне. Его – может и заслуженно – критиковали за нежелание договариваться с другими регионами во время пандемии COVID-19. Мол, если он не может донести свою мысль до других земель, как он планирует объединить все страны ЕС?

Лашету 59 лет, это на 7 больше чем ХДС, собственно, руководит Германией (52 года с 72 лет). Корпоративный подход Мерца и международная повестка Реттгена не были достаточными аргументами в их пользу. Лашет же многим напоминает саму Ангелу Меркель перед первым канцлерским термином.

Меркель приветствует Лашета с победой внутри партии / Фото NW.de

Но борьба была очень упорной, дошло до второго тура, где Мерц проиграл лишь 55 голосов однопартийцев! Теперь он просит портфель министра экономики в будущем правительстве, пишет The Guardian. И хотя сейчас "перестановки не ко времени", банкира так или иначе придется ввести в правительство, чтобы успокоить многочисленную фракцию его сторонников.

Впрочем, отношения Лашета и Меркель в последнее время ухудшились: старый союзник выступал за послабление во время пандемии коронавируса. Как известно, они только усиливались. Правая партия "Альтернатива для Германии" ожидаемо осудила избрание Лашета, так как "он продолжит центристскую политику Меркель".

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А вот представительница левой Die Linke предрекла, что нового лидера ХДС не изберут канцлером Германии. На евроарене его взгляды тоже расходились с Меркель – Лашет призвал к быстрому и глубокому политическому союзу (то есть, стоял на идеях Макрона). Что касается России, то здесь есть тревожные для Украины звоночки.

Риторику против Путина этот политик называл "антипутинским популизмом", позже говорил "не демонизировать Россию", потому что она "даже при действующем авторитарном режиме", нужна для решения многих проблем.

После отравления Навального выступил против одностороннего выхода Германии из проекта "Северный Поток-2" без согласия других стран ЕС. Кое-кто причисляет его к не очень приятной когорте "понимающих Россию" (так называют политиков, которые проявляют симпатию или мягкость к режиму Путина – 24).

Также Лашет – за расширение немецких экономических связей с Китаем. Он, например, критиковал Великобританию и Лондон за отстранение компании Huawei от участия в проекте распространения связи 5G по всей Европе. В качестве аргументов приводил фразу: "Немецкий бизнес живет от экспорта, в том числе в Китай".

То есть явно это гораздо менее конфронтационный подход к Москве и Пекину, чем у Ангелы Меркель. В США же напомнили, что политик выступает за усиление трансатлантических связей – одного из приоритетов Джо Байдена.

Избрание канцлером

Сейчас аналитики не уверены, достаточно ли победы на съезде, чтобы занять кресло Меркель. Опросы показывают, что шанс на это – действительно низкий (12% против 43% у Седера), потому что Лашет не самый популярный политик в Германии.

Ангела Меркель в поездке с Маркусом Седером / Фото The Morung Express

Меркель сфотографировали во время поездки на лодке с главой Южной земли Бавария. Это было расценено как частный разговор с потенциальной заменой, хоть сама канцлер это и опровергла.



И хотя Лашет возглавил партию, с ней еще нужно выиграть выборы и сформировать правительство. Пока что союз ХДС / ХСС работает хорошо, но в нынешние коронавирусные времена измениться может все.

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Впрочем, выдвижение политиков от ХСС самостоятельно дважды заканчивалось поражениями. В 1980 году такая ситуация привела к повышению из рядов ХДС фигуры Гельмута Коля. Уже в XXI веке, Эдмунд Штойбер, тоже бывший премьер-министр Баварии проиграл на выборах Герхарду Шредеру из Социалистической партии. Меркель заменила его в 2005 году и удерживала власть 16 лет подряд.

Ей остается "править" еще 8 месяцев, но рейтинг, несмотря на пандемию, все еще выше, чем у всех остальных политиков страны. В то время как Лашет попадал в несколько неловких ситуаций. Самые громкие: контракт с фирмой своего сына на производство масок и обвинения румынских и болгарских работников в распространении COVID-19.

Новостей с этого фронта вряд ли стоит ждать до Пасхи (4 апреля 2021). Впереди – региональные выборы в двух землях: Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. Если результаты будут ниже ожидаемых (а эти части ФРГ в принципе склоняются к христианским демократам), это может повлиять на шансы Лашета стать канцлером. Здесь придется налаживать связи с консервативным крылом партии. И удержать верных избирателей без фронтвумен.

Многие голосовали за ХДС / ХСС только по причине поддержки фигуры и политики Ангелы Меркель. Но у тех, кто соревнуется за ее должность, пока нет четкой программы на будущее, и это может стать реальной проблемой.