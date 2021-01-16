В партии Христианско-Демократический Союз Германии состоятся исторические выборы: кто заменит канцлера Ангелу Меркель. И главная фигура не такая уж и простая.

Христианско-демократическая партия Германии на пороге больших перемен – впервые за последние десятилетия там не будет в лидерах Ангелы Меркель. И на выборы ее поведет совсем другой человек. 24 канал рассказывает о фаворите внутренних праймериз – Фридрихе Мерце.

Юрист-миллионер и его оппоненты: что известно о Фридрихе Мерце

Мерц, Лашет и Реттген на лидерских дебатах / Фото NewsBeezer

Потенциальный лидер ХДС – один из давних противников Ангелы Меркель, которая уйдет из должности в сентябре, пишет The Guardian. Хотя в Конституции количество сроков канцлера не ограничено.

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Она оставит после себя консервативную партию, которая почти не менялась последние 16 лет. И вопрос, сможет ли сильно измениться сейчас. Мерц представляет собой возврат к старым временам, еще до правление Меркель – как в лидерском стиле так и в ценностях.

Биография

Но что о нем известно? Ему 65 лет, родился в 1955 году в городке Брилон, земля Западный Рейн-Вестфалия.

Окончил Университет Бонна как юрист, впоследствии стал судьей в городе Саарбрюккен. Работал в нескольких компаниях, а с 1989 по 1994 годы – депутатом Европарламента. В 1994 году был избран в Бундестаг и быстро стал известным благодаря законам в финансово-экономической сфере.

Переломный момент наступил в 1998 году когда, Гельмут Коль проиграл выборы и партия потеряла власть, – отметил в комментарии для 24 канала политолог-международник Виктор Савинок.

29 февраля 2000 года Мерц стал лидером фракции ХДС после отставки нынешнего лидера Бундестага Вольфганга Шойбле (из-за коррупционного скандала). Но уже через два года Мерц оставил кресло после нового поражения христианских демократов.

Мерц против Меркель: старая история Его как раз и заменила Ангела Меркель. Двое постоянно конфликтовали: то Ангела заблокирует предложенную Фридрихом налоговую реформу, то уже он – критикует медицинскую, выступает за общий на всю Европу рынок труда.

"Благодаря его лидерству ХДС смогла избавиться от негативных последствий скандала с Шойбле, – объяснил Виктор Савинок. – Но после того, как Мерц ушел из парламента, он не комментировал немецкую внутреннюю политику. Занимался исключительно бизнесом. Вернуться решил только когда Меркель объявила, что не будет снова выдвигаться на канцлера и лидера партии в 2018 году".

Крамп-Карренбауер не смогла полноценно заменить Ангелу Меркель / Фото The Ally Pally Analyst

Но тогдашние праймериз проиграла Аннегрет Крамп-Карренбауер (нынешняя лидер ХДС и министр обороны Германии – 24) с результатом 48,2%.

Теперь этот юрист с миллионными доходами и консерватор – снова фаворит, чтобы повести партию на федеральные выборы 28 сентября 2021 года. Аннегрет, известная в Германии как АКК, также не смогла ничего сделать с "партийным бунтом" на востоке страны.

Основными противниками Мерца, как ожидается, будут Армин Лашет – сейчас председатель Рейн-Вестфалии и Норберт Реттген – председатель комитета Бундестага по иностранным делам.

Правда, первого характеризуют как очень решительного политика, который не всегда способен договориться с другими регионами (как сказал бывший сторонник, "как он тогда сможет договариваться со всеми странами ЕС?"). Впрочем, Лашета также называют "хорошим кандидатом для консервативно-либерального правительства". Он за большее участие молодежи, женщин, мигрантов и чтобы партия стала "самой современной в Европе".

Реттген проводит цифровую политику и пытается балансировать между активной международной повесткой и заявленной внутренней позицией. Он начинал как аутсайдер, но сейчас имеет шансы на второй тур. Но на самом деле эта троица не самый популярный выбор.

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Первенство уверенно удерживает министр здравоохранения (что ожидаемо в нынешней ситуации) Йенс Шпан. Известное издание FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung – 24) высказалось очень метко: "ХДС в парадоксальной ситуации: есть три кандидата, но ни один не вызывает энтузиазма".

Также не стоит забывать о лидере партии-сестры – ХСС. Она действует исключительно в Баварии и является партнером ХДС, с которой всегда идет на выборы. Рейтинги Маркуса Седера значительно выросли в последнее время. 58% опрошенных немцев могут представить его канцлером. Лидеры баварцев дважды самостоятельно баллотировались на канцлера, но оба раза проиграли.

Выборы будут организованы онлайн 16 января, голосовать сможет 1001 депутат из всех организаций партии. Правда, они еще подтвердят свой голос по почте. Результаты обещают уже 22 января. Главный вопрос – как гармонизировать историческую ностальгию и реальную политику.

Сложная фигура и отсутствие программы

Несмотря на популярность, у Мерца и его партии нет программы действий на будущее / Фото DE24 News

Несмотря на широкую известность, Мерц видится многими в Христианско-демократическом союзе скорее как фигура разделяющая, нежели объединяющая, пишет The Guardian. Он может вернуть его ко временам неолиберализма. Это может заставить центристскую часть электората, верную Меркель, "мигрировать" к "Зеленым" или левоцентристским "Социалистам".

Сейчас в ХДС нет четкой программы и уже не будет Меркель, которая сама по себе была программой три года назад. Надо написать новую, понятную избирателям. Как генсек, Крамп-Карренбауер с такой задачей не справилась, поэтому перспективы и понимание – какой ныне ХДС – не видно, – сказал Савинок.

Как сообщили источники британскому изданию, "ХДС с Мерцем будет в оппозиции. Но эту цену, похоже, готовы заплатить многие делегаты, чтобы вернуться к старой нефильтрованной партии". Кампания Мерца потеряла пыл на фоне других, которые остаются активными. Он все реже дает интервью, да и те выходят скандальными, его стиль напоминает Трампа. На теледебатах он часто отвечал быстрее всех "да" или "нет".

Такое поведение отвергло от него не только избирателей, но и однопартийцев. Он предпочитает работать за кулисами через встречи и звонки. Двадцать лет правления Меркель, с другой стороны, привели к переходу "красных линий" по вопросам ядерной энергетики, иммиграции и распределения долга в ЕС.

Впрочем, к идеям Мерца тоже есть определенные претензии. Как и Лашет, он может занимать неоднозачную позицию по европейским вопросам, говоря что "ЕС ходит по тонкому льду" с распределением помощи после пандемии.

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"Кроме косметических изменений, у Мерца нет решений, которые способствовали бы увеличению популярности ХДС. Он концентрируется только на точечных вопросах", – подчеркнул эксперт Виктор Савинок. К тому же, этот политик не артикулирует, куда с ним будет дрейфовать партия: останется в консервативном центре или пойдет в правую часть политического спектра.

Относительно COVID-19, то "пандемия будет преградой перед наработкой новых подходов. Партии и ее лидерам придется реагировать на новые вызовы", уверен Савинок.

Сторонники Мерца считают, что его взгляды на иммиграцию и либерализацию помогут вернуть голоса. Но тут возникает новая проблема: "Альтернатива для Германии". "Мерц мало что сможет отыграть у правых. Но его избрание увеличит шансы на левую коалицию", – уверен Манфред Гюлльнер, директор Института социальных исследований forsa в комментарии The Guardian.

Проблемы ХДС были спрятаны за высокими рейтингами Меркель, поэтому партия чувствовала себя в безопасности. Впрочем, это был самообман, сказал FT политолог Роберт Веркамп из Bertelsmann Foundation. И добавил, что "там недооценивают проблемы после эпохи Меркель".