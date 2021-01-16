В партії Християнсько-Демократичний Союз Німеччини відбудуться історичні вибори: хтось замінить канцлерку Ангелу Меркель. І головна фігура не така вже й проста.

Християнсько-демократична партія Німеччини на порозі великих змін – вперше за останні десятиліття там не буде в лідерах Ангели Меркель. І на вибори її поведе зовсім інша людина. 24 канал розповідає про фаворита внутрішніх праймеріз – Фрідріха Мерца.

Юрист-мільйонер та його опоненти: що відомо про Фрідріха Мерца

Мерц, Лашет та Реттген на лідерських дебатах / Фото NewsBeezer

Потенційний лідер ХДС – один з давніх супротивників Ангели Меркель, яка піде з посади у вересні, пише The Guardian. Хоча у Конституції кількість термінів канцлера не обмежена.

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Вона залишить по собі консервативну партію, яка майже не змінювалася останні 16 років. І питання, чи зможе сильно змінитися зараз. Мерц являє собою повернення до старих часів, ще до правління Меркель – як у лідерському стилі, так і у цінностях.

Біографія

Але що про нього відомо? Йому 65 років, народився у 1955 році в містечку Брілон, земля Західний Рейн-Вестфалія.

Закінчив Університет Бонну як юрист, згодом став суддею в місті Саарбрюкен. Працював у декількох компаніях, а з 1989 по 1994 роки – депутатом Європарламенту. У 1994 року був обраний у Бундестаг і швидко став відомим завдяки законам у фінансово-економічній сфері.

Переломний момент настав у 1998 коли, Гельмут Коль програв вибори і партія втратила владу, – зазначив у коментарі для 24 каналу політолог-міжнародник Віктор Савінок.

29 лютого 2000 року Мерц став лідером фракції ХДС після відставки нинішнього лідера Бундестагу Вольфганга Шойбле (через корупційний скандал). Але вже через два роки Мерц залишив крісло після нової поразки христианських демократів.

Мерц проти Меркель: стара історія Його якраз і замінила Ангела Меркель. Ці двоє постійно конфліктували: то Ангела заблокує запропоновану Фрідріхом податкову реформу, то вже він – критикує медичну, виступає за спільний на всю Європу ринок праці.

"Завдяки його лідерству ХДС змогла позбутися негативних наслідків скандалу з Шойбле, – пояснив Віктор Савінок. – Але після того, як Мерц пішов з парламенту, він не коментував німецьку внутрішню політику. Займався виключно бізнесом. Повернутися вирішив лише коли Меркель оголосила, що не буде знову висуватися на канцлера та лідера партії у 2018 році".

Крамп-Карренбауєр не змогла повноцінно замінити Ангелу Меркель / Фото The Ally Pally Analyst

Але тодішні праймеріз програв Аннегрет Крамп-Карренбауєр (нинішня лідерка ХДС та міністриня оборони Німеччини – 24) з результатом 48,2%.

Тепер цей юрист з мільйонними статками та консерватор – знову фаворит, щоб повести партію на федеральні вибори 28 вересня 2021 року. Аннегрет, відома в Німеччині як АКК, також не змогла нічого зробити з "партійним бунтом" на сході країни.

Основними супротивниками Мерца, як очікуються, будуть Армін Лашет – зараз голова Рейн-Вестфалії та Норберт Реттген – голова комітету Бундестагу з іноземних справ.

Щоправда, першого характеризують як не дуже рішучого політика, який подекуди не здатний домовитись з іншими регіонами (як сказав колишній прихильник, "як він тоді зможе домовлятись з усіма країнами ЄС?"). Втім, Лашета також називають "гарним кандидатом для консервативно-ліберального уряду". Він за більшу участь молоді, жінок, мігрантів і щоб партія стала "найбільш сучасною в Європі".

Реттген проводить цифрову політику і намагається балансувати між активною міжнародною повісткою та зголошеною внутрішньою позицією. Він починав як аутсайдер, але зараз має шанси на другий тур. Але насправді ця трійця не найбільш популярний вибір.

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Першість впевнено утримує міністр охорони здоров'я (що очікувано у нинішній ситуації) Йєнс Шпан. Відоме видання FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung – 24) висловилося дуже влучно: "ХДС у парадоксальній ситуації: є три кандидати, але жоден не викликає ентузіазму".

Також не варто забувати про лідера партії-сестри – ХСС. Вона діє виключно в Баварії і є партнером ХДС, з якою завжди йде на вибори. Рейтинги Маркуса Седера значно зросли останнім часом. 58% опитаних німців можуть уявити його канцлером. Лідери баварців двічі самостійно балотувалися на канцлера, але обидва рази програли.

Вибори будуть організовані онлайн 16 січня, голосувати зможе 1001 депутат з всіх організацій партії. Щоправда, вони ще підтвердять свій голос поштою. Результати обіцяють вже 22 січня. Головне питання – як гармонізувати історичну ностальгію та реальну політику.

Складна фігура та відсутність програми

Незважаючи на популярність, у Мерца та його партії немає програми дій на майбутнє / Фото DE24 News

Незважаючи на широку популярність, Мерц – скоріше фігура розділяюча, ніж об'єднавча, пише The Guardian. Він може повернути його до часів неолібералізму. Це може змусити центристьку частину електорату, вірну Меркель, "мігрувати" до "Зелених" або лівоцентристьких "Соціалістів".

Наразі у ХДС немає чіткої програми і вже не буде Меркель, яка сама по собі була програмою три роки тому. Треба написати нову, зрозумілу виборцям. Як генсек, Крамп-Карренбауєр з таким завданням не впоралась, тож перспективи і розуміння – який нині ХДС – не видно, – сказав Віктор Савінок.

Як сказали джерела британському виданню, "ХДС з Мерцем буде у опозиції. Але цю ціну, схоже, готові заплатити багато делегатів, щоб повернутися до старої нефільтрованої партії". Кампанія Мерца втратила запал на фоні інших, які залишаються активними. Він все рідше дає інтерв'ю та й ті виходять скандальними, його стиль нагадує Трампа. На теледебатах він часто відповідав швидше за всіх "так" або "ні".

Така поведінка відкинула від нього не лише виборців, але й однопартійців. Він воліє працювати за лаштунками через зустрічі та дзвінки. Двадцять років правління Меркель, з іншого боку, призвели до переходу "червоних ліній" з питань ядерної енергетики, іміграції та розподілу боргу в ЄС.

Втім, до ідей Мерца теж є певні претензії. Як і Лашет, він може займати неоднозачну позицію по європейським питанням, кажучи що "ЄС ходить по тонкому льоду" з розподілом допомоги після пандемії.

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"Крім косметичних змін, у Мерца немає рішень, які посприяли би збільшенню популярності ХДС. Він концентрується лише на точкових питаннях", – підкреслив експерт Віктор Савінок. До того ж, цей політик не артикулює, куди з ним буде дрейфувати партія: залишиться у консервативному центрі чи піде у праву частину політичного спектру.

Щодо COVID-19, то "пандемія буде перепоною перед напрацюванням нових підходів. Партії та її лідерам доведеться реагувати на нові виклики", впевнений Савінок.

Прихильники Мерца вважають, що його погляди на іміграцію та лібералізацію допоможуть повернути голоси. Але тут постає нова проблема: "Альтернатива для Німеччини". "Мерц мало що зможе відіграти у правих. Але його обрання збільшить шанси на ліву коаліцію", – впевнений Манфред Гюлльнер, директор Інституту соціальних досліджень forsa в коментарі The Guardian.

Проблеми ХДС були заховані за високими рейтингами Меркель, тому партія відчувала себе у безпеці. Втім, це був самообман, сказав FT політолог Роберт Веркамп з Bertelsmann Foundation. І додав, що "там недооцінюють проблеми після епохи Меркель".