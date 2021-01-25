Лашет высказал собственную позицию по задержанию Навального: подробности
В Германии новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет высказался по задержанию Алексея Навального. В частности, он призвал Россию освободить оппозиционера из-под ареста.
Источник: Spiegel
Потенциальный канцлер Германии призвал привлечь к ответственности людей, которые причастны к отравлению Навального. По его словам, представители ХДС поддержат позицию правительства, которое также призывает освободить оппозиционера.
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Лашет отметил, что в тюрьме должен находиться не Навальный, а лица, которые виновны в покушении на него.
"Северный поток-2"
Глава ХДС также объяснил собственные убеждения относительно российского газопровода "Северный поток-2". В частности, политик поддерживает официальную позицию немецких властей и считает этот проект экономическим с политической составляющей.
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Стоит заметить, что представители немецкого правительства не связывают ситуацию с Навальным с "Северным потоком-2".
Ситуация вокруг Навального: коротко
- Алексей Навальный 7 января 2021 года вернулся в Москву из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления. Впрочем, оппозиционера задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Шереметьево".
- Полиция избрала Навальному меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей.
- Навальный написал пост из СИЗО. В частности, он заявил, что не жалеет о своем возвращении в Россию.
- Впоследствии оппозиционер призвал людей выходить на протесты. В первый день силовики задержали примерно 4 тысячи активистов. Впрочем, люди не собираются отступать.
- В ПАСЕ назначили дебаты по делу арестованного Навального.
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