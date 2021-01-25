В Германии новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет высказался по задержанию Алексея Навального. В частности, он призвал Россию освободить оппозиционера из-под ареста.

Источник: Spiegel

Потенциальный канцлер Германии призвал привлечь к ответственности людей, которые причастны к отравлению Навального. По его словам, представители ХДС поддержат позицию правительства, которое также призывает освободить оппозиционера.

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Лашет отметил, что в тюрьме должен находиться не Навальный, а лица, которые виновны в покушении на него.

Обратите внимание! Европейский парламент 21 января 2021 года осудил арест Алексея Навального. Депутаты проголосовали за резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против России и остановить строительство "Северного потока-2".

"Северный поток-2"

Глава ХДС также объяснил собственные убеждения относительно российского газопровода "Северный поток-2". В частности, политик поддерживает официальную позицию немецких властей и считает этот проект экономическим с политической составляющей.

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Стоит заметить, что представители немецкого правительства не связывают ситуацию с Навальным с "Северным потоком-2".

Ситуация вокруг Навального: коротко