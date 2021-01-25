У Німеччині новий очільник Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет висловився щодо затримання Олексія Навального. Зокрема, він закликав Росію звільнити опозиціонера з-під арешту.

Джерело: Spiegel

Потенційний наступний канцлер Німеччини закликав притягнути до відповідальності людей, які причетні до отруєння Навального. За його словами, представники ХДС підтримають позицію уряду, який також закликає звільнити опозиціонера.

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Лашет зазначив, що у в'язниці має перебувати не Навальний, а особи, які винні у замаху на нього.

Зверніть увагу! Європейський парламент 21 січня 2021 року засудив арешт Олексія Навального. Депутати проголосували за резолюцію, у якій закликали посилити санкції проти Росії та зупинити будівництво "Північного потоку-2".

"Північний потік-2"

Очільник ХДС також пояснив власні переконання щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, політик підтримує офіційну позицію німецької влади та вважає цей проєкт економічним з політичною складовою.

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Варто зауважити, що представники німецького уряду не пов'язують ситуацію стосовно Навального з "Північним потоком-2".

Ситуація довкола Навального: коротко