Лашет висловив власну позицію щодо затримання Навального: подробиці
У Німеччині новий очільник Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет висловився щодо затримання Олексія Навального. Зокрема, він закликав Росію звільнити опозиціонера з-під арешту.
Джерело: Spiegel
Потенційний наступний канцлер Німеччини закликав притягнути до відповідальності людей, які причетні до отруєння Навального. За його словами, представники ХДС підтримають позицію уряду, який також закликає звільнити опозиціонера.
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Лашет зазначив, що у в'язниці має перебувати не Навальний, а особи, які винні у замаху на нього.
"Північний потік-2"
Очільник ХДС також пояснив власні переконання щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, політик підтримує офіційну позицію німецької влади та вважає цей проєкт економічним з політичною складовою.
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Варто зауважити, що представники німецького уряду не пов'язують ситуацію стосовно Навального з "Північним потоком-2".
Ситуація довкола Навального: коротко
- Олексій Навальний 7 січня 2021 року повернувся до Москви з Німеччини, де він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння. Втім, опозиціонера затримали під час проходження паспортного контролю в аеропорту "Шереметьєво".
- Поліція обрала Навальному запобіжний захід у вигляді 30 діб тримання під вартою.
- Навальний написав пост із СІЗО. Зокрема, він заявив, що не шкодує про своє повернення у Росію.
- Згодом опозиціонер закликав людей виходити на протести. У перший день силовики затримали приблизно 4 тисячі активістів. Втім, люди не збираються відступати.
- У ПАРЄ призначили дебати за справою заарештованого Навального.
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