Температура в Британской Колумбии, Канада, достигла почти 50 градусов по Цельсию. Электрические кабели плавятся, дороги разрушаются, люди умирают, пишет The Guardian.

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Слишком жарко для людей

Чуть раньше, на Ближнем Востоке в пяти местах была зафиксирована температура выше 50-ти градусов. 20 учеников одного класса в Пакистане потеряли сознание, но пока все живы. Хоть и нуждались в лечении от теплового стресса. Чрезмерное потепление из-за выбросов углекислого газа в атмосферу говорит нам, что таких экстремальных волн будет становиться все больше.

Например, летом 2019 года в Европе от жары умерло 2500 человек. Эта волна была в 5 раз более вероятной, чем если бы глобального потепления не было. В большинстве мест, где показатель термометра выходит за пределы нормальных показателей, это вызывает проблемы. От нарушения экономики до высокой смертности.

Тепловая волна Эпизод аномально высоких температур, которые длятся несколько дней или недель и влияют на часть страны или на всю страну. Научно это выглядит так: когда максимальная суточная температура более 5 дней подряд превышает максимальную среднюю на 5 градусов по Цельсию. Обычно, когда держится +32 в тени.

Исследования показывают невероятную зависимость: потепление всего лишь на 0,5 градуса Цельсия летом может привести к 150% росту тепловых волн, которые убьют 100 или более людей. Но иногда происходит еще худший феномен: тепло, которое человек не способен вытерпеть. И хотя люди могут пережить 50+ по Цельсию, но только если влажность низкая. Если это не так, то ничего не может нас охладить. Ни пот, ни холодный душ. В науке есть эксперимент, известный как "влажная лампочка". Термометр накрывают мокрой тканью и смотрят показатели. Тест показывает, при какой температуре происходит испарение пота и воды одновременно с эффектом охлаждения. Люди не могут долго переносить температуру "влажной лампы" более +35 градусов, потому что тогда уже не будет способа охладить тело, даже в тени и с безлимитной водой. "Таким странам угрожают не только жаркие дни, но и уровень влажности, при котором человеческий организм просто не может выживать. Это неизбежно произойдет и надо понимать, как им помогать", – объяснил BBC Тим Палмер, профессор в области физики климата, сотрудник программ Оксфорда. Ученый занимается моделированием климатических изменений. Конечно, особенно опасно в городах. Дороги, паркинги, здания поглощают больше тепла, чем окружающие пригороды и села. Этот эффект давно изучен и известен как "городской остров тепла". Невозможная температура Указанный выше показатель долго считался невозможным, пока в 2020 году "влажную лампу" не зафиксировали в Персидском заливе и в Пакистане, в долине реки Инд. Что хорошо, это продолжалось час или два на маленькой территории. В то время как климатические изменения толкают температуру вверх, волны тепла и невероятная жара могут длиться дольше, предупреждают ученые. Особенно в таких регионах как Африка и юго-восток США. Они могут покрывать большие расстояния, происходить там, где обычно такого не бывало. Например, в Канаде. Климат этой страны колебался от холодного до мягкого. "Прогнозы казались мне и не только мне совершенно странными. Настолько сумасшедшими, что сначала мы думали – с моделями что-то не так", – рассказал NBC метеоролог Ларри О'Нил, доцент Университета Орегон. Но они были правильными, хотя ученые предсказывали подобную погоду лишь в середине XXI века. А здесь рекорды обновляются на более чем 5 градусов за раз! Мощные антициклоны продолжают периоды ясного неба. Это способствует отсутствию осадков, более сухой погоде. Солнечное излучение все больше нагревает землю. Причина, по мнению ученых, кроется в так называемых "куполах тепла", которые накрывают большие регионы и разогревают их.

Купол тепла Ситуация, когда происходит циркуляция высокого давления в атмосфере. Она задерживает тепло на поверхности планеты, ландшафт его поглощает. Таким образом, оно не может вырваться и оказывается как бы "под куполом". Такая система также оттесняет более быстрые прохладные воздушные массы.

"Если у нас есть тропический циклон, вероятность получить "тепловую дугу", там где мы сейчас ее видим, возрастает в три раза", – пояснил О'Нил. Пока неясно, как изменение климата влияет на струйные потоки воздуха и погодные системы.

Климатические изменения увеличивают количество наводнений и штормов / Фото Inhabitat

Но эти сложные атмосферные волнения происходят не просто так. Средняя температура на побережье Тихого океана нагрелась с 1895 года на 1,3 градуса. Большинство городов региона сейчас на 2 градуса теплее, чем в 1970. С начала индустриальной эры, воздух стал теплее на 1 градус Цельсия. Такие изменения кажутся маленькими, но они привели к серьезным и частым стихийным бедствиям.

Вместе с этим растет и количество экстремальных погодных явлений. На каждый градус прогрева, воздух поглощает на 7% больше воды, пишет Vox. Что может создать опасное сочетание жары и влажности. Грунт, песок, асфальт, бетон очень хорошо нагреваются. Особенно плохая ситуация в регионах, которые не имеют доступа к воде. Это пустыни, полупустыни, большие высоты.

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Жара сама, как правило, способствует охлаждению: она испаряет воду из растительности и почвы. Но изменения климата сделали Запад США более сухим и жарким. Когда температура растет, ландшафт становится все более пересохшим, подгоняя ее еще выше. 93% региона находится в зоне умеренной и сильной засухи (данные американского мониторинга засухи).

Изменения климата, приводящие к смертям

В США с 1991 по 2010 годы жара уносила в среднем 138 жизней в год. Глава Британской Колумбии (это Канада – 24) Джон Хорган признал, что "такой жары здесь не было никогда".

Температурные рекорды Канады / Графика AccuWeather

Лидирует городок Литтон, где термометры показывали 49 градусов тепла. До этого нечто подобное в обычно довольно северной стране фиксировали еще в 1937 году – +45 в Саскачеване.

Кстати, лесной пожар, занявшийся в результате жаркой погоды, уже уничтожил Литтон. И сейчас в Британской Колумбии бушует 78 активных пожаров. Сильный ветер помогает огню распространяться. Было зафиксировано 486 "внезапных и неожиданных смертей" в этой провинции. Их число растет, а вот зарплата пожарных – нет.

Люди могут жаловаться на тепловые удары, истощение, высокое давление. Могут не действовать привычные для них лекарства или ухудшиться хронические состояния (что приводит к преждевременной смерти – 24).

Климатические изменения разрушают районы, считавшиеся относительно безопасными с точки зрения высоких температур. Но это новая реальность человечества, когда климат толкает нас к краю пропасти,

– пишет профильное издание Gizmodo Earther.

В Канаде в зданиях редко есть кондиционеры, потому что обычно выше +30 не бывает. Поэтому местные власти устанавливают поливочные системы и фонтаны на улицах городов и городков. Открыты также и центры охлаждения, где люди могут полежать на матрасах. Но туда надо еще добраться.

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Сейчас, в Канаде, а также в штатах Вашингтон и Орегон в США расследуют 800 смертей, которые могут быть связаны с карающей жарой. Климатическое исследование 2018 года показало: тепловые волны в среднем происходят 6 раз в год с 2010-х годов. В 1960 – 1970х были две волны. Ученые уверены: в общем, пагубный эффект климатических изменений неоспоримый.

Как пишет издание The Washington Post, персонал Университета наук о здоровье Орегона не сталкивался с такой ситуацией даже в худшие дни COVID-19. Некоторых людей привозили, когда их нервная система уже отказывала из-за высокой температуры. Врачи бегали, чтобы доставить кислородную маску или воду тем, кто прибывал едва дыша, с головокружением.

Солнце вредило также человеческой коже. Кое-кто попытался дойти до коммунальных центров охлаждения, лишь чтобы упасть посреди улицы от жары. "Система была перегружена", – признается Мэри Тански, глава отделения неотложной помощи. Многие уже не выживали. В городе Сиэтл, у некоторых пациентов не работали почки и печень, а мышцы теряли тонус.

Изменение климата – чрезвычайная ситуация для здравоохранения. И уменьшение выбросов парниковых газов – натурально вопрос жизни и смерти,

– резко ответил главный медицинский офицер Сиэтла Джефф Дачин.

Что человечество ждет дальше

Ученые исследуют влияние климатических изменений на стихийные бедствия через так называемую "науку об атрибуции" – часть климатологии. В океане, волны тепла уже в 20 раз выше (что, в свою очередь, провоцирует создание мощных ураганов и тайфунов – 24). Для тропических ураганов шанс вырасти до категории 3 или сильнее растет на 8% каждые 10 лет.

"Это не то, что может предложить прямолинейный статистический анализ. Это далеко за пределами того, что предлагают климатические модели", – сказал Майкл Венер, климатолог из национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии.

Ночные температуры растут вдвое быстрее дневных летом. Это очень угрожающая ситуация, уверены врачи. Нарушение сна, обезвоживание, кумулятивный тепловой стресс – вот чем грозит ночная жара.

Адаптация человеческого рода к высоким показателям может быть затруднена. Также загрязняется воздух, поскольку глобальное потепление влечет за собой образование озона, который вообще-то опасен для людей. Может вызывать проблемы с сердцем и легкими.

Распространение тепла Скорость потепления зависит от региона. Северные и арктические регионы нагреваются втрое быстрее, чем в среднем планета. А умеренные широты – скорее экваториальные. Последние становятся частично непригодными в определенный период года, способствуя распространению неравенства в мире.

Дальнейшее глобальное потепление может иметь пагубные последствия для планеты / Графика Medium

Ученые планируют в ближайшее время опубликовать предварительное "быстрое" исследование ситуации на Северо-Западе Америки. Парижское климатическое соглашение призывает мир уменьшить потепление гораздо ниже 2 градусов Цельсия.

Доклад ООН предупреждает, что повышение даже на 1,5 градуса вызовет "катастрофический подъем уровня моря, почти полную потерю коралловых рифов и невероятный рост числа и интенсивности природных катастроф". И этот барьер может быть преодолен уже в этом десятилетии, если выбросы не сократить на 7,6%.

Впрочем, пока понятно, что мир вряд ли достигнет поставленных целей, потому что большинство стран не снизило выбросы углекислого газа и продолжает использовать ископаемое топливо. Все это загрязняет атмосферу, продолжает парниковый эффект. Даже если бы это удалось, ученые говорят, что сейчас шанс остановить потепление на 2 градуса – лишь 5%.

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Если все продолжится как сейчас, Земля может стать на 3-4 градуса теплее к концу века. Как это будет выглядеть?

Климатическая катастрофа В Арктике не будет льда летом. Сотни миллионов людей будут страдать из-за недостатка водных ресурсов и экстремальных засух. Многие биологические виды вымрут. Некоторые регионы будут настолько жаркими или подвергнутыми бедствиям, что там не смогут жить люди.

"Это все очень серьезно. Нам нужно адаптироваться к этому как общество. Но некоторые вещи уже нельзя адаптировать", – признал Майкл Венер. Например, мы уже никуда не денемся от жары. Как бы там ни было, а времени на действия у человечества осталось немного, действовать нужно было еще 20 лет назад.

Те, кто занимаются атрибуцией, говорят: ситуация с климатическим кризисом довольно плохая и дальше все может быть еще хуже.