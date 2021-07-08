Температура в Британской Колумбии, Канада, достигла почти 50 градусов по Цельсию. Электрические кабели плавятся, дороги разрушаются, люди умирают, пишет The Guardian.
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Слишком жарко для людей
Чуть раньше, на Ближнем Востоке в пяти местах была зафиксирована температура выше 50-ти градусов. 20 учеников одного класса в Пакистане потеряли сознание, но пока все живы. Хоть и нуждались в лечении от теплового стресса. Чрезмерное потепление из-за выбросов углекислого газа в атмосферу говорит нам, что таких экстремальных волн будет становиться все больше.
Например, летом 2019 года в Европе от жары умерло 2500 человек. Эта волна была в 5 раз более вероятной, чем если бы глобального потепления не было. В большинстве мест, где показатель термометра выходит за пределы нормальных показателей, это вызывает проблемы. От нарушения экономики до высокой смертности.
Тепловая волнаЭпизод аномально высоких температур, которые длятся несколько дней или недель и влияют на часть страны или на всю страну. Научно это выглядит так: когда максимальная суточная температура более 5 дней подряд превышает максимальную среднюю на 5 градусов по Цельсию. Обычно, когда держится +32 в тени.
Купол теплаСитуация, когда происходит циркуляция высокого давления в атмосфере. Она задерживает тепло на поверхности планеты, ландшафт его поглощает. Таким образом, оно не может вырваться и оказывается как бы "под куполом". Такая система также оттесняет более быстрые прохладные воздушные массы.
"Если у нас есть тропический циклон, вероятность получить "тепловую дугу", там где мы сейчас ее видим, возрастает в три раза", – пояснил О'Нил. Пока неясно, как изменение климата влияет на струйные потоки воздуха и погодные системы.
Климатические изменения увеличивают количество наводнений и штормов / Фото Inhabitat
Но эти сложные атмосферные волнения происходят не просто так. Средняя температура на побережье Тихого океана нагрелась с 1895 года на 1,3 градуса. Большинство городов региона сейчас на 2 градуса теплее, чем в 1970. С начала индустриальной эры, воздух стал теплее на 1 градус Цельсия. Такие изменения кажутся маленькими, но они привели к серьезным и частым стихийным бедствиям.
Вместе с этим растет и количество экстремальных погодных явлений. На каждый градус прогрева, воздух поглощает на 7% больше воды, пишет Vox. Что может создать опасное сочетание жары и влажности. Грунт, песок, асфальт, бетон очень хорошо нагреваются. Особенно плохая ситуация в регионах, которые не имеют доступа к воде. Это пустыни, полупустыни, большие высоты.
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Жара сама, как правило, способствует охлаждению: она испаряет воду из растительности и почвы. Но изменения климата сделали Запад США более сухим и жарким. Когда температура растет, ландшафт становится все более пересохшим, подгоняя ее еще выше. 93% региона находится в зоне умеренной и сильной засухи (данные американского мониторинга засухи).
Изменения климата, приводящие к смертям
В США с 1991 по 2010 годы жара уносила в среднем 138 жизней в год. Глава Британской Колумбии (это Канада – 24) Джон Хорган признал, что "такой жары здесь не было никогда".
Температурные рекорды Канады / Графика AccuWeather
Лидирует городок Литтон, где термометры показывали 49 градусов тепла. До этого нечто подобное в обычно довольно северной стране фиксировали еще в 1937 году – +45 в Саскачеване.
Кстати, лесной пожар, занявшийся в результате жаркой погоды, уже уничтожил Литтон. И сейчас в Британской Колумбии бушует 78 активных пожаров. Сильный ветер помогает огню распространяться. Было зафиксировано 486 "внезапных и неожиданных смертей" в этой провинции. Их число растет, а вот зарплата пожарных – нет.
Люди могут жаловаться на тепловые удары, истощение, высокое давление. Могут не действовать привычные для них лекарства или ухудшиться хронические состояния (что приводит к преждевременной смерти – 24).
Климатические изменения разрушают районы, считавшиеся относительно безопасными с точки зрения высоких температур. Но это новая реальность человечества, когда климат толкает нас к краю пропасти,
– пишет профильное издание Gizmodo Earther.
В Канаде в зданиях редко есть кондиционеры, потому что обычно выше +30 не бывает. Поэтому местные власти устанавливают поливочные системы и фонтаны на улицах городов и городков. Открыты также и центры охлаждения, где люди могут полежать на матрасах. Но туда надо еще добраться.
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Сейчас, в Канаде, а также в штатах Вашингтон и Орегон в США расследуют 800 смертей, которые могут быть связаны с карающей жарой. Климатическое исследование 2018 года показало: тепловые волны в среднем происходят 6 раз в год с 2010-х годов. В 1960 – 1970х были две волны. Ученые уверены: в общем, пагубный эффект климатических изменений неоспоримый.
Как пишет издание The Washington Post, персонал Университета наук о здоровье Орегона не сталкивался с такой ситуацией даже в худшие дни COVID-19. Некоторых людей привозили, когда их нервная система уже отказывала из-за высокой температуры. Врачи бегали, чтобы доставить кислородную маску или воду тем, кто прибывал едва дыша, с головокружением.
Солнце вредило также человеческой коже. Кое-кто попытался дойти до коммунальных центров охлаждения, лишь чтобы упасть посреди улицы от жары. "Система была перегружена", – признается Мэри Тански, глава отделения неотложной помощи. Многие уже не выживали. В городе Сиэтл, у некоторых пациентов не работали почки и печень, а мышцы теряли тонус.
Изменение климата – чрезвычайная ситуация для здравоохранения. И уменьшение выбросов парниковых газов – натурально вопрос жизни и смерти,
– резко ответил главный медицинский офицер Сиэтла Джефф Дачин.
Что человечество ждет дальше
Ученые исследуют влияние климатических изменений на стихийные бедствия через так называемую "науку об атрибуции" – часть климатологии. В океане, волны тепла уже в 20 раз выше (что, в свою очередь, провоцирует создание мощных ураганов и тайфунов – 24). Для тропических ураганов шанс вырасти до категории 3 или сильнее растет на 8% каждые 10 лет.
"Это не то, что может предложить прямолинейный статистический анализ. Это далеко за пределами того, что предлагают климатические модели", – сказал Майкл Венер, климатолог из национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии.
Адаптация человеческого рода к высоким показателям может быть затруднена. Также загрязняется воздух, поскольку глобальное потепление влечет за собой образование озона, который вообще-то опасен для людей. Может вызывать проблемы с сердцем и легкими.
Распространение теплаСкорость потепления зависит от региона. Северные и арктические регионы нагреваются втрое быстрее, чем в среднем планета. А умеренные широты – скорее экваториальные. Последние становятся частично непригодными в определенный период года, способствуя распространению неравенства в мире.
Дальнейшее глобальное потепление может иметь пагубные последствия для планеты / Графика Medium
Ученые планируют в ближайшее время опубликовать предварительное "быстрое" исследование ситуации на Северо-Западе Америки. Парижское климатическое соглашение призывает мир уменьшить потепление гораздо ниже 2 градусов Цельсия.
Впрочем, пока понятно, что мир вряд ли достигнет поставленных целей, потому что большинство стран не снизило выбросы углекислого газа и продолжает использовать ископаемое топливо. Все это загрязняет атмосферу, продолжает парниковый эффект. Даже если бы это удалось, ученые говорят, что сейчас шанс остановить потепление на 2 градуса – лишь 5%.
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Если все продолжится как сейчас, Земля может стать на 3-4 градуса теплее к концу века. Как это будет выглядеть?
Климатическая катастрофаВ Арктике не будет льда летом. Сотни миллионов людей будут страдать из-за недостатка водных ресурсов и экстремальных засух. Многие биологические виды вымрут. Некоторые регионы будут настолько жаркими или подвергнутыми бедствиям, что там не смогут жить люди.
"Это все очень серьезно. Нам нужно адаптироваться к этому как общество. Но некоторые вещи уже нельзя адаптировать", – признал Майкл Венер. Например, мы уже никуда не денемся от жары. Как бы там ни было, а времени на действия у человечества осталось немного, действовать нужно было еще 20 лет назад.
Те, кто занимаются атрибуцией, говорят: ситуация с климатическим кризисом довольно плохая и дальше все может быть еще хуже.