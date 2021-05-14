Франция и Великобритания отправили военные корабли к проливу Ла-Манш и конкретно на остров Джерси. Все из-за Брекзита и серьезного спора о правах на вылов рыбы после выхода британцев из Евросоюза. Инцидент может серьезно ухудшить отношения двух государств.

Битва за рыбу: что происходит в Джерси

Как связаны между собой британские военные катера, остров Джерси, французские рыбаки и Брекзит? Ответ: право на вылов рыбы в этих водах. The Guardian объясняет причины спора. Итак, все началось с протеста рыбаков (он уже завершился) у порта Сент-Эльер – главного пункта прибытия на остров.

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Причиной радикальной акции, с точки зрения Франции, стало ограничение прав и доступа возле нормандского острова. Париж намекнул, что Лондон также нарушил договоренности, которые были достигнуты уже после Брекзита (соглашение в канун Рождества между Британией и ЕС).

Но как именно? Британцы покинули единый еврорынок и таможенный союз 31 января 2020 года, вступив в годовой транзитный период. Но совместная рыбная политика осталась неизменной с 1970-х годов. С тех пор добыча мирно и ровно распределялась между всеми. Еще один малоизвестный документ – соглашение о заливе Гранвиль 2000 года – тоже прекратил действие.



Англия и Франция враждуют из-за вылова рыбы в Ла-Манше / Фото Sky News

А оно давало права французам ловить рыбу в 4 километрах от берега Нормандских островов.

Нормандские острова Группа островов, состоящая из Джерси, Гернси, Олдерни, Сарка и нескольких малых. Название получила из-за региона Нормандия, что рядом. Острова считаются коронными владениями Великобритании, но не входят в ее состав, как и в состав ЕС (оставаясь при этом в таможенном союзе). Почти 40% населения – французы. Каждая территория управляется самостоятельно, но за их оборону и представительство в мире отвечает корона.

Теперь существует новое соглашение Сочельника. Оно предусматривает статус-кво на территории от 9 до 19 км от берега до 2026. Владельцы лодок, которые получают до 80% дохода именно в водах Джерси, теперь должны подавать документы на получение лицензий.

А также доказать, что и раньше действовали в этих водах. Джерси выдал лицензии на 41 французскую рыбацкую лодку длиной более 12 метров (каждая подпадала под условия, потому что ходила за рыбой уже три года).

Но еще 17 больших лодок не смогли предоставить доказательства и теперь жалуются, что были специально установлены теневые условия. Это касалось использования земснарядов (судно для дноуглубительных работ – 24) и уважения к научным исследованиям некоторых видов рыб во время нереста.

Французы назвали их "ничтожными" и подчеркнули – они не были предварительно обсуждены с ними. На сторону Парижа встала и Еврокомиссия, напомнив, что Лондон до 2026 года должен сохранять статус-кво в рыболовстве и энергетике.

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Шантажом "отрубить свет Джерси" министр морских дел Анник Жирарден и спровоцировала эскалацию. Джерси на 95% энергетически зависит от Нормандии. Также Франция пообещала прекратить поступление товаров и закрыла офис на территории острова. Остановка энергоснабжения заставит остров перерабатывать нефть, отказываясь от своих зеленых целей.

У нас есть три подводных кабеля, но в экстремальных условиях мы сможем производить энергию через электростанцию здесь, в Джерси. Но она не такая дешевая и не такая чистая. А прекращение поставок нам уже предлагали,

– рассказал The Guardian министр иностранных дел Джерси Йен Горст.

Морская эскалация и слова о войне

Это уже не первый рыбный конфликт в старой Европе. В 1950-1970 годах через подобное прошла Исландия, которая хотела постепенно увеличивать зону вылова трески. Это угрожало интересам нескольких государств, включая Британию. Те события сейчас известны как "тресковые войны" и привели к насилию в открытом море.

Исландцы добились своего, пригрозив обращением к США. Тогдашний председатель правительства Олафур Йоханнесон сказал, что передал Вашингтону "просьбу выслать самолеты, чтобы бомбить британские фрегаты". Впрочем, сейчас это представляется временной вспышкой, потому что прежде всего власти Джерси ищут компромисса.

Министры самоуправляемой территории пытались связаться с Анник Жирарден, но французы не могли или не хотели выходить на связь. И Британия решила действовать, отправив два боевых катера в Джерси, пишет The Guardian. Это произошло после переговоров главного министра территории Джерси Джона Ле Фондре и главы правительства Бориса Джонсона.

Франция ответила зеркально. К тому же глава морских сил Нормандии прибег к воинственной риторике: "мы готовы к войне и способны поставить Джерси на колени". Впрочем, позже ситуация была разрешена. Офис Бориса Джонсона сообщил, что французы покинули район.

Патрульные катера речного класса "Северн" и "Тамар" вооружены пушкой, которая может защищать от быстродвижущихся целей и двумя палубными пулеметами. К тому же "Тамар" – первый корабль со времен Второй Мировой, который окрашен в так называемый "ослепительный камуфляж", что должно затруднить врагу понимание его скорости и направления движения.



Британия направила в зону эскалации свой военный флот / Фото seaforces.org

Французы уже блокировали другой остров архипелага в 90-х годах ХХ века – Гернси, поэтому на Джерси угрозу воспринимают крайне серьезно. У Джонсона заявили, что "угрожать таким образом недопустимо и непропорционально. Мы тесно сотрудничаем с ЕС и Джерси после окончания транзитного периода. Мы ожидаем, что Франция будет руководствоваться новым договором для решения проблем".

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Также Лондон бросил издевку в сторону Брюсселя: "при первых признаках трудностей, ЕС прибегает к угрозам". Британцы поддерживают правительство Джерси в праве контролировать все вопросы рыбалки. Протест может и закончился, но диспуты относительно прав и точных условий для лицензий точно продолжатся дальше.

Экстремисты и линии битвы: что будет после протеста

Некоторые в Нормандии считают, что островом Джерси управляют настоящие экстремисты. Так французским рыбакам в Гранвиле сказал Давид Селлам из Межрегиональной Морской дирекции Франции. Якобы они хотят уменьшить рыбалку соседей на основании Брекзита.



Правительство Джерси убивает нас – надпись во время протеста возле острова / Фото The Guardian

Моряки говорят, что просят только, чтобы их услышали. "Мы не можем работать с новыми лицензиями, с ограничением количества дней для лова, на виды, которые мы можем ловить. Мы должны это исправить". Они считают, что соглашение в Гранвиле можно было добавить к договоренностям между Британией и ЕС, а не убивать.

Уменьшение прибыли как причина Те, кто ловил 3-4 вида рыбы, теперь могут ловить только один. Другим запретили вылавливать рыбу, для которой судно специально не оборудовали. Третьих пускали в воды только на неделю за весь год. На острове же обеспокоены, что французов, вообще-то, становится больше. 250 кораблей, 900 семей, еще 2000 рабочих мест на суше.

Эскалация была ощутима и во Франции: там рыбакам из Джерси запретили торговать в Сен-Мало и Гранвилле. Далее вспыхнул описанный выше протест, к которому присоединились критики островного правительства. Кое-кто начал таранить других.

Новые условия для лицензирования особенно затронули молодых рыбаков. Некоторые платили заем до 800 тысяч евро на новые лодки. Но у них было мало свидетельств о предыдущей рыбалке возле Джерси, а потому не получили лицензию. Но тех, кто рыбачит здесь 40 лет, новые жесткие ограничения открыто шокировали.

Они хотят держать их подальше, это ограбление средь бела дня,

– пожаловался один французский рыбак.

"Должно было быть так: Джерси сообщает Великобритании, которая должна была сказать об этом ЕС, а затем Франции", – сказал источник изданию The Guardian. Где-то по дороге сообщение о лицензии и потерялось. Сейчас Джерси имеет полное право устанавливать собственные правила. Но рисовать новые линии битвы сейчас точно не стоит.



Джерси может стать новой "горячей точкой Брекзита" / Фото Ruptly.TV

"Выглядит так, что эта ситуация перерастет в серьезный конфликт. Это, скорее, проявление незакрытого гештальта по "недоделанному" Брекзиту. Рыболовство – лишь один из этих вопросов, которые действительно остались подвешенными в воздухе", – сказал в комментарии 24 каналу исследователь политики Британии Александр Краев из Совета внешней политики "Украинская призма".

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Применение военных кораблей не стоит воспринимать как действительное обострение, добавил аналитик.

Для обоих государств вопросы ее морских – соответственно, и рыболовных – прав очень болезненны, а следовательно и реагирование, определенным образом резкое,

– объяснил Александр Краев.

"Ситуация напоминает дипломатию канонерских лодок в то время, когда мы должны совместно бороться с пандемией", – метко сказал Преподобный Кеннет Кросс.

Дипломатия канонерок Дипломатический курс, который проецирует силу через военно-морской флот. Канонерки использовались США для обороны от британцев во время Войны за Независимость, во время подавления восстания в Китае, а также в Латинской Америке.

Отношения глубоко разрушены, что является провалом дипломатии и понимания. Конечно, проблемы и недостатки есть с обеих сторон, считает священнослужитель. Между Британией и Францией существует мир 200 лет, тяжело добытый в Европе. Выражение "акт войны" было неразумно использовано, подчеркивает отец Кросс.

Это не заняло много времени. 75 лет мира в Европе, один год Брекзита и линии новой войны уже нарисованы,

– сказал один из читателей The Guardian.

Боевые корабли вблизи Джерси – обвинение неудачной политики. И это в то время, когда обеим нациям нужно объединиться на фоне самой страшной за века пандемии и экологического кризиса. "Время работать над глубоким примирением с соседями и в мире", – подытожил отец Кросс.

"Из плюсов такой ситуации (а они все-таки есть) – наконец-то будут решены вопросы рыболовства, и – потенциально – урегулирован статус Джерси после Брекзита", – считает Александр Краев.

Проблема в том, что Нормандские острова остались определенным образом вне поля зрения переговорных команд, и поэтому даже тот же вопрос поставки энергии и рыболовства был в "серой зоне".