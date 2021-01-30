Великобритания – пример, как не надо бороться со всемирной пандемией. Локдауны и внутренние распри в сочетании с неэффективным управлением Бориса Джонсона привели к страшной цифре в 100 тысяч жертв.

Источник: 24 канал

Причина первая: нездоровая нация

Эпидемия коронавируса в Великобритании имела несколько причин для стремительного развития. Во-первых, 28% британцев страдали ожирением. Этот факт усиливает вероятность тяжелого течения. Доля таких людей увеличилась вдвое за последние 25 лет (и вообще, подданные Ее Величества стали болеть ожирением втрое больше). Такие данные приводит The Guardian.

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Проблема не обошла стороной и самого Бориса Джонсона. После госпитализации из-за COVID-19 он признался, что имеет лишний вес и начал национальную кампанию по борьбе с ней. Параллельно, рос процент диагностирования сахарного диабета. В начале прошлого года, 3,9 млн британских граждан жили с нехваткой инсулина (на 100 тысяч больше чем в 2019).



Великобритания имеет проблемы со здоровьем, которые повышают смертность / Фото BBC

Третья сопутствующая причина – много пожилых людей, хотя именно 65+ – меньше чем во Франции и Германии. Но чем старше человек, тем выше шанс умереть от коронавируса (для 80-летних он в 70 раз выше, чем для 40-летних). Наиболее уязвимые пожилые люди не были должным образом защищены от эпидемии.

Причина вторая: плохой уход за пожилыми

Сейчас 26 тысяч человек умерли в Великобритании в домах престарелых. Правда, большинство смертей произошло еще в первую волну коронавируса. В то время как министр здравоохранения Мэтт Хэнкок обещал "накинуть защитное кольцо", смертность только росла.

В мае не стало 16 тысяч пожилых британцев. К примеру, в Германии умерло менее 3 тысяч человек, в бывшей британской колонии Гонконге – никто. Еще в феврале маски в критически опасном секторе отменили, визиты продолжались. Считалось, что риск заразить жителей домов престарелых – минимальный.

Причем эти заведения быстро наполнялись: тысячи тех, кто лечился в госпиталях, были переведены в дома ухода. На такой шаг пошли, чтобы предотвратить перегрузку медицинской системы. В первую неделю марта было зафиксировано лишь 33 вспышки коронавируса. В конце месяца? 793 вспышки! Работникам не хватало средств индивидуальной защиты и тестирования. Именно они, в основном, и распространяли инфекцию дальше.

Причина третья: государственные локдауны

Да, как ни странно, но в Британии локдауны только способствовали распространению COVID-19. В основном, потому что их почти не контролировали (как и в США, действовала система "честного слова"). А государственное желание защитить британцев одновременно от страхов вируса и экономической разрухи очень редко было синхронное. Все это вело к месяцам, когда все было непонятно.

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Ограничения постоянно то усиливались, то ослаблялись. Первый локдаун ввели поздно, считает профессор Джон Эдмундс, который заседает в SAGE (Научная совещательная группа по чрезвычайным ситуациям – 24).

Это было очень трудно – нажать на крючок раньше... но мы должны были, я думаю. К сожалению, это стоило нам жизней,

– отметил он.

Карантин, но не для всех Коммуникация тоже была плохой: сообщения о том, что можно и нельзя делать, постоянно менялись и часто конфликтовали между собой. Топ-чиновники нарушали карантин, показывая, что он "не для них". Например, в мае Даниэль Каммингс, тогдашний главный помощник Джонсона, поехал в Дарем. Это было против карантинных правил и Каммингс позже подал в отставку (но не был оштрафован, в отличие от других).

Такое поведение правительства подкосило публичное доверие в его действия, говорят ученые (они называют это "эффектом Каммингса"). Британцы начали сомневаться, а способны ли люди на Даунинг-стрит 10 управлять кризисом в полном объеме.

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После лета с относительно низкой заразностью, вирус снова поднялся осенью и зимой (министры снова реагировали медленно). Несмотря на то, что SAGE предлагали более жесткие меры, Джонсон только закрыл пабы после 22:00 и сказал "не собираться более шести людей".



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В отличие от коллег из других островов, как то Новая Зеландия или Исландия, где быстро побороли вирус, Великобритания не сделала ничего, чтобы закрыться от Китая. Китайские туристы свободно прибывали в Лондон и другие города. Тоже самое касалось и других стран, что уже пострадали (например, Италии – 24).

Причина четвертая: новая мутация COVID-19

Ноябрьские ограничения сработали на севере, но в южном графстве Кент вирус продолжал распространяться. Оказалось, что всему виной новый вариант коронавируса – B117. Когда 2 декабря Национальный локдаун был снят, число инфицированных им просто взлетела. Мутации появляются тем чаще, чем сильнее передача от человека к человеку.

Невозможность подавить COVID-19 раньше тоже сыграла свою роль в этом. Последние исследования говорят, что B117 распространяется на 30-70% быстрее, чем "обычный" вариант.

А для некоторых людей он – что гораздо хуже – может быть до 30% смертельнее. Главный советник правительства, сэр Патрик Валланс, привел очень невеселую статистику: из 1 тысячи 60-летних больных теперь ожидается 13-14 смертей. Выходной вирус убивал только 10 человек в этом возрасте с каждой тысячи.

Причина пятая: проблемы с тестированием и отслеживанием

Система местного Минздрава по тестированию на коронавирус и отслеживанию контактов больных, которая стоила 12 млрд фунтов стерлингов, оказалась не очень способной "покорить мир". Хотя многие этого ожидали. SAGE подчеркнули в сентябре, что она имела "маргинальное влияние на распространение" болезни. Почему?

Уровень вовлеченности в систему – относительно низкий; это сочетается с задержками в тестировании и – вероятно – низким уровнем соблюдения условий самоизоляции,

– сказали в своем отчете советники.

Имперский колледж показал в моделировании как она должна работать в нормальном режиме: если обнаружено до 80% случаев и их контактов, проведено немедленное тестирование после проявления симптомов и контактные лица отправлены на карантин в течение 24 часов, то число R (оно показывает, сколько людей в среднем заражает один больной с положительным тестом – 24) можно было снизить на 26%.

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Другое исследование, уже Королевского колледжа Лондона и Общественного здравоохранения Англии между мартом и августом показало, что "среди тех, кто проявлял ключевые симптомы COVID-19, только 18% пошли на самоизоляцию".

Советники с SAGE предупредили правительство: "пока [медицинская] система не будет расти параллельно пандемии и люди не будут получать поддержку, которая позволит им соблюдать карантин ... вероятно, влияние тестирования, отслеживания и изоляции еще больше уменьшится".