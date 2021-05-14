Франція та Великобританія надіслали військові кораблі до протоки Ла-Манш та конкретно до острова Джерсі. Все через Брекзит та серйозну суперечку щодо прав на вилов риби після виходу британців з Євросоюзу. Інцидент може серйозно погіршити відносини двох держав.

Битва за рибу: що відбувається у Джерсі

Як поєднані між собою британські військові катери, острів Джерсі, французькі рибалки та Брекзит? Відповідь: право на вилов риби у цих водах. The Guardian пояснює причини суперечки. Отже, все почалося з протесту рибалок (він вже завершився) біля порту Сент-Ельер – головного пункту прибуття на острів.

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Причиною радикальної акції, з точки зору Франції, стало обмеження рибальських прав та доступу біля нормандського острова. Париж натякнув, що Лондон також порушив домовленості, які були досягнуті вже після Брекзиту (угода напередодні Різдва між Британією та ЄС).

Але як саме? Британці покинули єдиний євроринок та митний союз 31 січня 2020 року, вступивши у річний транзитний період. Але спільна рибна політика залишилася незмінною з 1970-х років. З того часу здобич мирно та рівно розподілялася між усіма. Ще один маловідомий документ – угода про затоку Гранвіль 2000 року – теж припинив дію.

Англія та Франція ворогують через вилов риби в Ла-Манші / Фото Sky News

А вона давала права французам ловити рибу за 4 кілометри від берега Нормандських островів.

Нормандські острови Група островів, що складається з Джерсі, Гернсі, Олдерні, Сарка та кількох малих. Назву отримала через регіон Нормандія поруч. Острови вважаються коронними володіннями Великобританії, але не входять до її складу як і до складу ЄС (залишаючись при цьому в митному союзі). Майже 40% населення – французи. Кожна територія керується самостійно, але за їхню оборону та представництво у світі відповідає корона

Тепер існує нова угода Святвечора. Вона передбачає статус-кво на території від 9 до 19 км від берега до 2026. Власники човнів, які отримують до 80% річного прибутку саме у водах Джерсі, тепер мають подавати документи на отримання ліцензій.

А також довести, що і раніше діяли в цих водах. Джерсі видав ліцензії на 41 французький рибальський човен довжиною понад 12 метрів (кожен підпадав під умови, бо ходив по рибу вже три роки).

Але ще 17 більших човнів не змогли надати докази й тепер скаржаться, що були спеціально встановлені тіньові умови. Це стосувалося використання земснарядів (судно для днопоглиблювальних робіт – 24) та поваги до наукових досліджень деяких видів риб під час нересту.

Французи назвали їх "нікчемними" та наголосили – вони не були попередньо обговорені з ними. На сторону Парижу встала і Єврокомісія, нагадавши, що Лондон до 2026 року має зберігати статус-кво у риболовстві та енергетиці.

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Шантажем "відрубити світло Джерсі" міністриня морських справ Аннік Жирарден і спровокувала ескалацію. Джерсі на 95% енергетично залежить від Нормандії. Також Франція пообіцяла припинити надходження товарів та закрила офіс на території острову. Зупинка енергопостачання змусить острів переробляти нафту, відмовляючись від своїх зелених цілей.

У нас є три підводних кабелі, але в екстремальних умовах ми зможемо виробляти енергію через електростанцію тут, в Джерсі. Але вона не така дешева і не така чиста. А припинення постачання нам вже пропонували,

– розповів The Guardian міністр іноземних справ Джерсі Ієн Горст.

Морська ескалація та слова про війну

Це вже не перший рибний конфлікт у старій Європі. У 1950-1970 роках через подібне пройшла Ісландія, яка хотіла поступово збільшувати зону вилову тріски. Це загрожувало інтересам кількох держав, включаючи Британію. Ті події наразі відомі як "тріскові війни" і призвели до насильства у відкритому морі.

Ісландці домоглися свого, пригрозивши зверненням до США. Тодішній голова уряду Олафур Йоганнесон сказав, що передав Вашингтону "прохання вислати літаки, щоб бомбити британські фрегати". Втім зараз це видається тимчасовим спалахом, бо насамперед влада Джерсі шукає компромісу.

Міністри самокерованої території намагалися зв'язатися з Аннік Жирарден, але французи не могли чи не хотіли виходити на зв'язок. І Британія вирішила діяти, відправивши два бойових катери до Джерсі, пише The Guardian. Це відбулося після перемовин головного міністра території Джерсі Джона Ле Фондре та голови уряду Бориса Джонсона.

Франція відповіла дзеркально. До того ж голова морських сил Нормандії вдався до войовничої риторики: "ми готові до війни й здатні поставити Джерсі на коліна". Втім, пізніше ситуація була вирішена. Офіс Бориса Джонсона повідомив, що французи покинули район.

Патрульні катери річкового класу "Северн" і "Тамар" озброєні гарматою, яка може захищати від швидкорухомих цілей та двома палубними кулеметами. До того ж "Тамар" – перший корабель з часів Другої Світової, який пофарбований у так званий "сліпучий камуфляж", що має ускладнити ворогу розуміння його швидкості та напрямку руху.

Британія навіть направила у зону ескалації свій військовий флот / Фото seaforces.org

Французи вже блокували інший острів архіпелагу у 90-х роках ХХ століття – Гернсі, тому на Джерсі загрозу сприймають вкрай серйозно. У Джонсона заявили, що "погрожувати таким чином неприпустимо та непропорційно. Ми тісно співпрацюємо з ЄС та Джерсі після закінчення транзитного періоду. Ми очікуємо, що Франція буде керуватися новим договором для розв'язання проблем".

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Також Лондон кинув кпин в сторону Брюсселю: "при перших ознаках труднощів, ЄС вдається до погроз". Британці підтримують уряд Джерсі у праві контролювати усі питання риболовлі. Протест може й закінчився, але диспути щодо прав та точних умов для ліцензій точно продовжаться далі.

Екстремісти та лінії битви: що буде після протесту

Дехто у Нормандії вважає, що островом Джерсі керують справжні екстремісти. Так французьким рибалкам у Гранвілі сказав Давид Селлам з Міжрегіональної морської дирекції Франції. Нібито вони хочуть зменшити риболовлю сусідів на підставі Брекзиту.

Уряд Джерсі вбиває нас – напис під час протесту біля острова / Фото The Guardian

Моряки кажуть, що просять лише, щоб їх почули. "Ми не можемо працювати з новими ліцензіями, з обмеженням кількості днів для вилову, на види, які ми можемо ловити. Ми повинні це виправити". Вони вважають, що угоду в Гранвілі можна було додати до домовленостей між Британією та ЄС, а не вбивати.

Зменшення прибутку як причина Ті, хто ловив 3-4 види риби, тепер можуть ловити лише один. Іншим заборонили виловлювати рибу, для якої судно спеціально не обладнали. Третіх пускали у води Джерсі лише на тиждень за весь рік. На острові ж стурбовані, що французів, взагалі-то, стає більше. 250 кораблів, 900 сімей, ще 2000 робочих місць на суші.

Ескалація була відчутна й у Франції: там рибалкам з Джерсі заборонили торгувати у Сен-Мало та Гранвіллі. Далі спалахнув описаний вище протест, до якого приєдналися критики острівного уряду. Дехто почав таранити інших.

Нові умови для ліцензування особливо зачепили молодих рибалок. Дехто платив позику до 800 тисяч євро на нові човни. Але вони мали мало свідчень про попередню риболовлю біля Джерсі, а тому не отримали ліцензію. Але тих, хто рибалить тут 40 років, нові жорсткі обмеження відкрито шокували.

Вони хочуть тримати їх подалі, це пограбування посеред білого дня,

– поскаржився The Guardian один французький рибалка.

"Мало бути так: Джерсі повідомляє Великобританію, яка мала сказати про це ЄС, а потім Франції", – сказало джерело виданню The Guardian. Десь дорогою повідомлення про ліцензію й загубилося. Наразі Джерсі має повне право встановлювати власні правила. Але малювати нові лінії битви зараз точно не варто.

Джерсі може стати новою "гарячою точкою Брекзиту" / Фото Ruptly.TV

"Виглядає так, що ця ситуація переросте в серйозний конфлікт. Це, скоріше, вияв незакритого гештальту щодо "недоробленого" Брекзиту. Рибальство – лише одне з цих питань, які дійсно залишилися підвішеними у повітрі", – сказав у коментарі 24 каналу дослідник політики Британії Олександр Краєв з Ради зовнішньої політики "Українська призма".

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Застосування військових кораблів не варто сприймати як дійсне загострення, додав аналітик.

Для обох держав питання її морських - відповідно, і рибальських - прав є дуже болючими, а отже і реагування, певним чином різке,

– пояснив Олександр Краєв.

"Ситуація нагадує дипломатію канонерських човнів у той час, коли ми маємо спільно боротися з пандемією", – влучно сказав Преподобний Кеннет Крос.

Дипломатія канонерок Дипломатичний курс, який проєктує силу через військово-морський флот. Канонерки використовувалися США для: оборони від британців під час Війни за Незалежність, під час придушення повстання в Китаї, а також у Латинській Америці.

Відносини глибоко зруйновані, що є провалом дипломатії та порозуміння. Звісно, проблеми та недоліки є з обох сторін, вважає священнослужитель. Між Британією та Францією існує мир 200 років, важко здобутий в Європі. Вислів "акт війни" був нерозумно використаний, підкреслює отець Крос.

Це не зайняло багато часу. 75 років миру в Європі, один рік Брекзиту і лінії нової війни вже намальовані,

– сказав один з читачів The Guardian.

Бойові кораблі поблизу Джерсі – обвинувачення невдалої політики. І це в той час, коли обом націям потрібно об'єднатися на фоні найстрашнішої за століття пандемії та екологічної кризи. "Час працювати над глибоким примиренням з сусідами та у світі", – підсумував отець Крос.

"З плюсів такої ситуації (а вони таки є) – нарешті будуть вирішені питання рибальства, і – потенційно – врегульовано статус Джерсі після Брекзиту", – вважає Олександр Краєв.

Проблема в тому, що Нормандські острови залишилися певним чином поза увагою переговорних команд, і тому навіть те ж питання постачання енергії та рибальства було в "сірій зоні".