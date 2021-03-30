Інженерні бригади зняли з мілини гігантський контейнеровоз Evergreen, який заблокував Суецький канал. Розповідаємо, чому ця водна артерія така важлива для світової економіки.

Суецький канал: історія та сьогодення

Цей водний шлях будували 10 років, було залучено 1,5 млн робітників, пише NYT. Але знадобився лише один день та один корабель, щоб майже на тиждень зупинити світову торгівлю. Протяжність каналу – 193 км (або 120 миль).

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З моменту відкриття у 1869 році (копати почали у 1859), канал був предметом геополітичних суперечок. Він спочатку належав інвесторам з Франції, хоча був задуманий ще за влади Оттоманів над Єгиптом. Робоча сила, якій погано платили, складалася з місцевих селян. Багато хто помер від холери та інших хвороб.

Єгипет та Суец з космосу / Фото USA Today

Події в країні проти влади Великобританії та Франції загальмували закінчення артерії. Фінальна вартість у два рази перевищила 50 млн доларів США за тодішнім курсом. Але через борги, у 1875 році, єгипетський правитель продав канал уряду Великої Британії (Лондон отримав 44% акцій).

Після сутички Єгипту та Британії, у 1888 році Османи погодилися на постійне та вільне судноплавство Суецьким каналом "під час війни та миру". Британія тримала там контингент, виведений лише у 1956 році після Суецької кризи. У цей час він став головною нафтовою артерією з Близького Сходу до Європи (британська нафтова залежність вимагала контролю над каналом).

Суецька криза Міжнародний військовий конфлікт 1956-1957 років між британцями, французами, єгиптянами та ізраїльтянами. Сталася через націоналізацію каналу Єгиптом. Париж, Єрусалим та Лондон визнали це загрозою безпеці. В результаті нетривалих, але смертельних боїв, на Сінай ввели перших миротворців ООН. Хоч Каїр і програв битву, але тепер контролюватиме канал. Британія втратила статус імперії та світової держави

Був закритим на 10 років після іншого зіткнення – арабо-ізраїльської війни 1967 року – тоді канал був фактично лінією фронту. У цій пастці залишилися 14 кораблів, відомих як "жовтий флот". Рух був відновлений новим президентом Анваром Садатом у 1975.

Найдовший у світі канал з'єднує єгипетські міста Порт Саїд на узбережжі Середземного моря та Суец – на Червоному морі. Далі – вихід в Індійський океан. Кораблі швидше курсують, не маючи необхідності обходити Африку через небезпечний мис Доброї Надії.

Один раз за Суецький канал навіть воювали / Фото Wikipedia

Це економить дні, або й тижні. Середній час транзиту в акваторії – від 13 до 15 годин в одному напрямку. У 2020 році, Каїр отримав 5,61 млрд доларів США прибутку від Суецького каналу, яким проходить приблизно 50 кораблів на добу. До пандемії така цифра становила 2% ВВП Єгипту, зазначили у Moody's.

Хоча спочатку Суец проєктувати для набагато менших суден, з часом його поступово розширювали й поглиблювали. Останній раз – шість років тому, роботи потягнули на 8 млрд доларів США.

Аварія Evergeen: чому так сталося

Втім, зараз канал у новинах через інше: величезний вантажний суховантаж Evegreen (він же – Ever Given – 24) розвернувся посеред протоки, заблокувавши рух в обидва боки. Судно Evergreen – одне з найбільших у світі, довжиною приблизно як Емпайр-Стейт-Білдінг, 400 метрів завдовжки. Йшло під панамським прапором із 18 300 контейнерами.

Як пише Bloomberg, погода на 23 березня обіцяла вітер швидкістю понад 64 км/год та піщану бурю над північним Єгиптом. Це поширена ситуація над Синаєм у цю пору року.

Рано вранці на його борт піднялися двоє місцевих лоцманів (але капітан судна відповідальний за будь-які аварії). Evergreen мав досвідченого капітана, який не раз проходив Суецький канал, у тому числі під час поривчастого вітру.

Перевищення швидкості Остання зафіксована швидкість – 13,5 вузлів (трохи понад 24 км/год – 24) о 7:28 ранку, за 12 хвилин до аварії. І вона є перевищеною, оскільки максимально дозволена Суецьким довідником навігаційних правил – від 7,6 до 8,6 вузла. За Evergreen слідував 300-метровий Maersk Denver, який також трошки перевищив швидкість – до 10,6 вузла.

Капітани, опитані виданням, кажуть, що суховантаж "дав газу" для кращого маневрування під час вітру. До певного моменту це ефективно, але потім судно занадто глибоко занурювалося у воду. Але загалом перетинати так швидко є "незвичним рішенням".

"Ви можете уявити таке: направляєте судно в одному напрямку, але фактично рухаєтесь в іншому. Грань між швидкістю та маневруванням – дуже тонка. Гідродинаміка стає нестабільною. Будь-яке відхилення – і ви постраждали", – сказав Bloomberg колишній капітан Ендрю Кінсі. Зараз він – старший консультант з морських ризиків.

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Головна версія ситуації – сильний вітер та погана видимість, через що "корабель втратив контроль і дрейфував", заявили в Управлінні каналом. Фрахтувальник з Тайваню сказав про "випадкову зупинку після відхилення від курсу. Підозра на раптовий сильний вітер".

Evergreen почав рухатись протокою завширшки 200 метрів. У цей самий час катарський перевізник газу відмовився заходити, пам'ятаючи про бурю. Буксири теж не були використані (хоча два менших контейнерних судна скористалися ними).

Ніс врізався глибоко у берег / Фото Techno Trenz

Контейнери суховантажа діяли як вітрила. Вони й призвели до повороту судна масою у 200 тисяч тонн на правий борт, коли виправляти ситуацію було вже пізно. Сталевий "цибулевий" ніс Evergreen загруз у піску каналу на мілині.

Канал маленький, вітри дуже сильні. Запас помилок дійсно невеликий; якщо ви їх робите, то наслідки – серйозні,

– додав Ендрю Кінсі.

Утворилася черга у 369 суден, які теж хотіли пройти з Азії до Європи або навпаки. Це майже 15% усіх вантажних перевезень, за даними Moody's Investor Service. Застрягли також і 9,8 млн барелів сирої нафти. Останніми днями очікується прибуття ще 80 суден.

Президент Абдель Фаттах Аль-Сісі навіть наказав розвантажити Evergreen, якщо нічого не допоможе. Але судно було занадто важким, щоб хоча б зрушити його з місця. У операції брали участь екскаватори, 10 буксирів, катери. Були проведені днопоглиблювальні роботи аж на 18 метрів! Вилучено 27 тисяч кубічних метрів піску.

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Врешті-решт, допоміг приплив у 20 сантиметрів глибиною. Тепер, щоб дати можливість іншим пройти, може знадобитися близько тижня.

Це судно везе товари, якими ми щодня користуємось. Ланцюги поставок, на які ми покладаємося, є максимально інтегрованими та хиткими,

– сказав Bloomberg Ян Ральбі, виконавчий директор IR Consilium (фірми консалтингу з морського права та безпеки).

Через ситуацію, канал втрачав до 14 млн доларів США транзитних платежів на добу. Загальні втрати від непроданих товарів – 9,6 млр доларів на день, пише BBC.

Наслідки та великі гроші

Для власників суден та товарів, така затримка може бути дуже дорогою. Дехто вже вдався до огинання мису Доброї Надії – старого шляху до Європи. Серед них і 7 найбільших танкерів зі скрапленим природним газом. Але це треба робити на початку подорожі. Якщо ви вже біля каналу, то потенційні 13 днів можуть перетворитися на шість тижнів, кажуть аналітики галузі.

Зміна курсу додасть ще мінімум 26 днів до подорожі. Додаткові витрати на паливо – від 30 тисяч доларів США на день (ще стільки ж за затриманий вантаж). Сумарно, така поїздка обійдеться у майже 1 мільйон "зелених". Води біля Півдня Африки – малознайомі сучасним капітанам та часто непередбачувані. Там відбувається зближення холодних та теплих течій. Португальці колись називали це місце "мисом штормів".

Інші кораблі зупинилися та були змушені чекати / Фото The Guardian

Галузі, що залежать від доставки деталей та товарів вчасно, постраждають найбільше. Наприклад, автомобільна промисловість або роздрібна торгівля, у тому числі життєво важливими товарами та гігієною. Аварія Evergeen може сповільнити світову торгівлю.

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Власник Evergreen вже точно отримає страхові позови на мільйони доларів. Деякі торгівельні мережі будуть змушені перейти на поїзди або пропонувати товари вищої вартості. На кожен день затримки припадає два дні відновлення поставок, кажуть опитані BBC аналітики. Ланцюги й так дуже напружені через пандемію COVID-19. Нестача нафти вже помічена у дуже кризових Лівані та Сирії. Дамаск був змушений нормувати паливо.

Наразі, Evergreen вже продовжує шлях. Це не перший такий випадок: у 2004 році російський нафтовий танкер застряг на мілині на три доби. За останні 10 років контейнерні судна стали ще більшими, що ускладнює їх керування, експлуатацію та рятувальні операції. А тим часом вартість оренди судна від Азії до Європи та Близького Сходу, зросла на 44% – до 2,2 млн доларів США.