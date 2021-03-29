Аварія Ever Given в Суецькому каналі: коли ліквідують затор суден
Рух в Суецькому каналі, який заблокувало судно Ever Given, відновлять 29 березня. Натомість затор з сотень судів розсмокчеться через 3,5 ,дні.
Джерело:AFP News Agency
Адміністрація Суецького каналу пояснила, що зможе відновити рух каналу за день, натомість більше часу знадобиться для того, щоб усунути затор.
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Яка зараз ситуація в Суецькому каналі
Адміністрація каже, що зараз біля Суецького каналу є орієнтовно 369 суден. До того ж там є десятки контейнеровозів, балкерів, нафтових танкерів і суден для перевезення скрапленого природного газу або скрапленого нафтового газу.
Що відомо про події в Суецькому каналі
- 23 березня велике вантажне судно Ever Given, що під прапором Панами прямувало з Китаю до Нідерландів, застрягло в у Суецькому каналі. Його знесло поривом вітру.
- Воно заблокувало рух в обох напрямках й створило затор з сотень суден.
- Довжина судна 400 метрів, а ширина – 59 метрів. Тому судно зупинило рух в каналі в обох напрямках.
- Через затримку в каналі застрягло майже 400 суден.
- Йдеться про затримку товарів на 400 мільйонів на годину.
- 29 березня судно вдалося зняти з мілини.
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