Авария Ever Given в Суэцком канале: когда устранят пробку судов
Движение в Суэцком канале, который заблокировало судно Ever Given, возобновят 29 марта. При этом пробка из сотен судов рассосется через 3,5, дня.
Источник:AFP News Agency
Администрация Суэцкого канала пояснила, что сможет восстановить движение канала за день, при этом больше времени понадобится для того, чтобы устранить затор.
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Какова сейчас ситуация в Суэцком канале
Администрация говорит, что сейчас возле Суэцкого канала ориентировочно находятся 369 судов. К тому же там есть десятки контейнеровозов, балкеров, нефтяных танкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа или сжиженного нефтяного газа.
Что известно о событиях в Суэцком канале
- 23 марта крупное грузовое судно Ever Given, которое под флагом Панамы направлялось из Китая в Нидерланды, застряло в Суэцком канале. Его снесло порывом ветра.
- Оно заблокировало движение в обоих направлениях и создало затор из сотен судов.
- Длина судна 400 метров, а ширина – 59 метров. Поэтому судно остановило движение в канале в обоих направлениях.
- Из-за задержки в канале застряло почти 400 судов.
- Речь идет о задержке товаров на 400 миллионов в час.
- 29 марта судно удалось снять с мели.
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