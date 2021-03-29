Движение в Суэцком канале, который заблокировало судно Ever Given, возобновят 29 марта. При этом пробка из сотен судов рассосется через 3,5, дня.

Администрация Суэцкого канала пояснила, что сможет восстановить движение канала за день, при этом больше времени понадобится для того, чтобы устранить затор.

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Какова сейчас ситуация в Суэцком канале

Администрация говорит, что сейчас возле Суэцкого канала ориентировочно находятся 369 судов. К тому же там есть десятки контейнеровозов, балкеров, нефтяных танкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа или сжиженного нефтяного газа.

Что известно о событиях в Суэцком канале