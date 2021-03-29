Ever Given наконец сняли с мели в Суэцком канале: видео
Контейнеровоз Ever Given 29 марта наконец сняли с мели. Он 6 дней блокировал движение кораблей в Суэцком канале.
Источник:твиттер компании Inchcape
Как удалось разблокировать канал
Судно сняли с мели в 04:30. Пока неизвестно, когда именно Суэцкий канал откроют для кораблей.
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Ever Given успешно сняли в 04: 30 29 марта 2021 года. В данный момент он находится под охраной. Более подробная информация о следующих шагах появится, как только они станут известными,
– говорится в сообщении.
По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.
Even Given сняли с мели: видео
Суэцкий канал разблокировали видео
Что случилось в Суэцком канале
- 23 марта судно Ever Given, следовавшее из Китая в Роттердам, село на мель.
- Среди вероятных причин аварии – экипаж не справился с управлением, из-за сильного ветра, а также человеческих ошибок.
- Это привело к тому, что очередь из 369 кораблей, которые хотели пересечь канал, образовалась аж в Индии.
- Компании, которые транспортируют по каналу товар, ежедневно терпели более 400 миллионов долларов убытков.
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