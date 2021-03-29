Контейнеровоз Ever Given 29 марта наконец сняли с мели. Он 6 дней блокировал движение кораблей в Суэцком канале.

Как удалось разблокировать канал

Судно сняли с мели в 04:30. Пока неизвестно, когда именно Суэцкий канал откроют для кораблей.

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Ever Given успешно сняли в 04: 30 29 марта 2021 года. В данный момент он находится под охраной. Более подробная информация о следующих шагах появится, как только они станут известными,

– говорится в сообщении.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.

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