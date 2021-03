Продолжается блокада Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Ежедневно гигантское судно не пропускает товаров на 9,6 миллиарда долларов. Это лишь за час – 400 миллионов в американской валюте.

Как сообщает издание lloyd's List, западным трафиком Суэцкого канала ежедневно перевозили товаров на 5,1 миллиарда долларов, восточным – еще на 4,5 миллиарда. Несмотря на все попытки разблокировать гигант-контейнеровоз, ключевой морской проход может оставаться заблокированным неделями.

Длина контейнеровоза – 400 метров

Ever Given зафрахтован компанией из Тайваня. Размеры судна впечатляют: длина – 400 метров, вес – 200 тысяч тонн. Только за один раз Ever Given может перевезти 20 тысяч контейнеров. Сейчас судно пытаются снять с мели буксирами и драгерами, используют тяжелую технику.

В очереди – около 160 судов

В Суэцком канале – целая очередь из судов, которые не могут пройти дальше. В Lloyd's List говорят, что с обеих сторон стоят около 160 судов. Среди них 21 – нефтяной танкер.

О чем мы сейчас думаем? Стали ли суда слишком большими? О сбросе контейнеров за борт, задержке транзитов из-за перегрузки терминалов и еще не забываем о длинной очереди судов во многих портах, которые ждут причала,

– отметил Джон Монро, владелец фирмы, которая проводит консультации по перевозкам по океанам.

Раньше, если задержки были короткие, то компании брали расходы на себя. Однако это невозможно в случае длительного блокирования морского пути. Таким образом, суда могут обходить Африку вокруг, а это как минимум 6 – 9 дней маршрута. Это будет невыгодно, так как альтернативные варианты будут рассматривать авиацию и железную дорогу.

Через канал проходит 12% мировой торговли

Отметим, что Суэцкий канал – один из самых загруженных торговых путей в мире. Через него проходит 12% мировой торговли. По каналу перевозят нефть, машины, потребительские товары.

Обратите внимание! Ever Given сел на мель еще 23 марта. Контейнеровоз направлялся из Китая в Нидерланды, а затем отклонился от курса из-за сильного ветра.