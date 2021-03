Продовжується блокада Суецького каналу контейнеровозом Ever Given. Щодня гігантське судно не пропускає товарів на 9,6 мільярда доларів. Це лише за годину – 400 мільйонів в американській валюті.

Як повідомляє видання Lloyd's List, західним трафіком Суецького каналу щодня перевозили товарів на 5,1 мільярда доларів, східним – ще на 4,5 мільярда. Попри всі намагання розблокувати гігант-контейнеровоз, ключовий морський прохід може залишатись заблокованим тижнями.

До теми У Суецькому каналі застрягло величезне вантажне судно: морський рух заблокований

Довжина контейнеровоза – 400 метрів

Ever Given зафрахтований компанією з Тайваню. Розміри судна вражають: довжина – 400 метрів, вага – 200 тисяч тонн. Лише за один раз Ever Given може перевезти 20 тисяч контейнерів. Наразі судно пробують зрушити з мілини буксирами та драгерами, використовують важку техніку.

У черзі – близько 160 суден

У Суецькому каналі – ціла черга з суден, які не можуть пройти далі. У Lloyd's List кажуть, що з обох боків стоять близько 160 суден. Серед них 21 – нафтовий танкер.

Про що ми зараз думаємо? Чи стали судна занадто великими? Про скидання контейнерів за борт, затримку транзитів через перевантаження терміналів та ще не забуваємо про довгу чергу суден у багатьох портах, які чекають на причал,

– зазначив Джон Монро, власник фірми, яка проводить консультації щодо перевезень океанами.

Раніше, якщо затримки були короткі, то компанії брали витрати на себе. Проте це неможливо у випадку тривалого блокування морського шляху. Таким чином, судна можуть обходити Африку навколо, а це як мінімум 6 – 9 днів маршруту. Це буде невигідно, отож як альтернативні варіанти розглядатимуть авіацію та залізницю.

Читайте також Судно спровокувало затор у Суецькому каналі: ціни на нафту зросли

Через канал проходить 12% світової торгівлі

Зазначимо, що Суецький канал – один із найбільш завантажених торгових шляхів у світі. Через нього проходить 12% світової торгівлі. Каналом перевозять нафту, автівки, споживчі товари.

Зверніть увагу! Ever Given сів на мілину ще 23 березня. Контейнеровоз прямував з Китаю в Нідерланди, а тоді відхилився від курсу через сильний вітер.