В Египте в Суэцком канале 23 марта застряло огромное грузовое судно. Вследствие этого остановилось морское движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов.

Контейнерное судно Ever Given под флагом Панамы направлялось из Китая в Нидерланды.

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В Суэцком канале застряло судно

Однако во время путешествия на север от Красного моря до Средиземного судно залегло на мель и застряло в Египте в Суэцком канале.

Согласно данным отслеживания, несколько буксирных катеров длительное время были вокруг корабля, однако его не удалось сдвинуть. Судно заблокировало Суэцкий канал в обоих направлениях.

Ситуацию осложнили огромные параметры корабля: длина в 400 метров и ширина – 59 метров.

Что известно о Суэцком канале?

Он соединяет Средиземное море с Красным морем, обеспечивая кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Длина канала составляет примерно 193 километра, он проходит через 3 природных озера. Ежедневно через канал проходят миллионы тонн груза.

В Египте застряло огромное грузовое судно: смотрите видео